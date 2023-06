Eurogymnica vince ancora il Titolo Italiano di Insieme Giovanile

L'elevato numero di club partecipanti aveva portato a 12 le squadre qualificate per la finalissima di domenica, allargando ancora di più il ventaglio di possibili pretendenti al trono, mentre rimanevano 10 le squadre Open ammesse. A proposito delle Open: anche Aurora Bertoni, Laura Golfarelli, Stefania Straniero, Carlotta Lo Muscio e Cecilia Quarello, che si presentavano come campionesse italiane in carica, ottenevano alle cinque palle la seconda posizione, facendo segnare un 27 e 800 addirittura superiore al punteggio ottenuto in regione. I campionati che prevedono qualifiche e finale in due giorni diversi possono creare stati d'animo molto contrastanti tra gli atleti. Una notte di attesa può essere un toccasana per alcune, che trovano nelle ore di riposo che le separano dall'ultima performance una fonte di sollievo, un modo per staccare la spina e stemperare la tanta tensione alla quale sono sottoposte. Per altre invece può diventare sfinente e portare ad esaurire lentamente le energie mentali, con il rischio di arrivare al momento della competizione già completamente svuotate. Importante in questi momenti la presenza delle allenatrici che ben conoscono ogni singola componente del quintetto e che hanno l'onere di aiutarle a gestirsi al meglio; il gruppo stesso può essere fondamentale se i legami interni sono solidi. E così è stato visto che la mattina seguente la giovane squadra si è presentata al palaghiaccio quantomeno apparentemente serena e concentrata, al seguito dell'ormai storica allenatrice Tiziana Colognese.

Sorteggiata come ultima a scendere in pedana, Eurogymnica è entrata in campo gara conoscendo già i risultati di tutte le avversarie più accreditate, sulle quali, in grande rimonta sul giorno precedente, svettava ginnastica Opera di Roma. Le EGirls, padrone del loro destino, non solo hanno ripetuto la bella prestazione del giorno prima ma l'hanno arricchita ulteriormente, con maggiore precisione, pulizia e tanta energia. Il totale è stato di un punto superiore a quello di sabato, 25, 100! Lo stesso punteggio ottenuto pochi minuti prima proprio da Opera Roma. Previsto dal regolamento, il pari merito non si risolve a favore di nessuno ma premia entrambe le squadre. Ed è così che Eurogymnica e Opera si sono ritrovate sul gradino più alto del podio a condividere il tricolore e l'inno di Mameli. Storicamente Eurogymnica aveva già vissuto la stessa situazione nel lontano 2007, guarda caso proprio con le 10 clavette. Allora le EGirls condivisero il gradino più alto del podio con la Pontevecchio di Bologna. Con questa affermazione i titoli nazionali conquistati da Eurogymnica salgono a 43 e sono ben quattro quelli di Insieme: 2007, 2017, 2022, 2023.

La festa avrebbe potuto essere ancora più grande se le sorelle maggiori della squadra Open poco più tardi non avessero commesso un pesantissimo errore con tanto di uscita di pedana che ha cancellato ogni velleità di medaglia. Il punteggio finale di 24,750 è valso comunque il sesto posto, miglior performance di una società piemontese. Nel giorno della grande festa, anche le notizie arrivate dall'Egitto dove la squadra nazionale italiana Junior capitanata da Virginia Cuttini, ha conquistato l'argento nel concorso generale e poi due ori negli esercizi alle funi e alle palle alla Pharao' s Cup al Cairo, in Egitto.

Un incoraggiante prologo verso i mondiali che si terranno in Romania nel mese di luglio, ultimo appuntamento che chiuderà momentaneamente l'avventura azzurra di Virginia prima di rientrare alla corte del presidente Luca Nurchi.