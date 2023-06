Fulgor Basket campione regionale U17 Gold

Lo spettacolo è servito. La due giorni di basket in quel di Cuneo si conclude nel migliore dei modi: con la Paffoni Fulgor Junior Basket targata Ferplast campione regionale U17 Gold! I ragazzi di coach Pastorello hanno battuto in semifinale, 82-73, Accademia VCO nel derby del territorio; in finale, invece, i rossoverdi hanno prevalso 85-78 contro la Reale Mutua Torino, alzando al cielo il trofeo di campioni regionali del Piemonte!

Coach Filippo Pastorello parla così dopo il capolavoro del suo gruppo: «Ringrazio tutti i ragazzi e le famiglie che si sono imbarcati con me in questo percorso, è stato lungo e tortuoso, ma nessuna delle due parti ha mai mollato. Queste sono le cose più importanti: la sintonia nel gruppo e con le famiglie. Un grazie anche alla società nelle figure di Michele, Serena e Barbara, che ci hanno seguito tutto l'anno e permesso di prepararci al meglio in questa finale, facendoci alloggiare in un albergo a Cuneo senza dover fare continui viaggi. Marco, per tutti Lode, è stato indispensabile quando è riuscito ad esserci con noi pur con i suoi mille impegni e mille gruppi da seguire, sopratutto in questi 2 giorni. Per concludere vorrei ringraziare i miei due compagni di viaggio Gianfrando e Teo, sempre presenti e disponibili. voglio inoltre credere che questi ragazzi abbiano capito bene quanto la forza del gruppo e il volersi bene tra di loro, vada ben oltre ai problemi di infortuni, alle carenze fisiche e tecniche e a tutte le avversità che possono capitare lungo il percorso di una stagione durata 9 mesi, senza mai fermarsi e allenandosi sempre al massimo».

Un traguardo storico per il Club Fulgor Basket: secondo titolo regionale Gold giovanile nel giro di pochi giorni, oltre alla Coppa Piemonte U19 Silver e alla finalissima di Serie D, che si gioca un posto in C Regionale mercoledì sera.

I tabellini delle partite:

PFJB - Accademia VCO 82-73

Fulgor Basket: Forte 28, Puppieni 11, Fracasso 4, Maulini 1, Caramelli 19, Fiorillo 3, Rossetti M. 3, Bucelli 8, Russello, Messina 2, Tonoli, Botta 2.

PFJB - Reale Mutua Torino 85-78

Fulgor Basket: Forte 26, Puppieni 30, Maulini, Messina 2, Caramelli 9, Fiorillo, Bucelli 9, Fracasso 3, Rossetti, Russello, Tonoli, Botta 6.