Club76: tempo di bilanci a stagione finita, dopo aver fatto la storia

Dalla vittoria della Challenge ai successi nazionali in ambito giovanile. Cronaca di un anno unico e indimenticabile. È finita la stagione del Club76 e, in attesa della prossima, è tempo di bilanci in casa biancoblù.

Un'annata magica quella da poco conclusa, a cominciare dai successi delle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli che, in serie A1, hanno vinto la Challenge Cup 2023, scrivendo una nuova pagina di storia pallavolistica e blindando il quarto posto in classifica di campionato (regular season).

La famiglia è tornata a festeggiare anche qualche settimana fa: l’Under 18 femminile ha conquistato il terzo posto ai Nazionali di Vibo Valentia. Neanche il tempo di realizzare quanto stesse succedendo e la famiglia biancoblù è riuscita a mettere a segno un altro, importantissimo, colpo. Il Club76 PlayAsti ha conquistato con orgoglio il quinto posto ai Campionati nazionali, al Pala Abramo di Catania. Una vittoria in rimonta che ha decretato il Playasti quinta Under 16 migliore d’Italia. Nelle settimane precedenti la Serie D con il Club76 Playasti aveva conquistato la matematica salvezza in categoria.

Non può che esserci soddisfazione nelle parole dello staff. «La migliore stagione di sempre – annota Responsabile sportivo giovanili Club76, Roberto Ariagno - non trovo altre parole per descrivere il percorso del Club76 in questa annata. Sommando i risultati ottenuti in Under 18 e in Under 16 emerge innegabilmente che siamo oggi la terza forza giovanile in Italia e la cosa che dà più orgoglio è che raggiungiamo questo risultato da...giovani, nel senso che sono trascorsi appena 4 anni di vita dalla nascita del progetto. Ora il Club76 è chiamato a confermare il livello raggiunto e i preparativi per la prossima stagione fervono senza sosta. Personalmente, dopo diversi anni di attività dirigenziale nel settore giovanile dapprima del Gs Pino Volley, poi del Chieri76 e del Club76, sento l'esigenza di rifiatare un po', quindi con la fine della stagione terminerà il mio ruolo di Responsabile del settore giovanile e resterò a disposizione per dare una mano dalle retrovie. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro con i quali ho condiviso tratti di strada, perchè da tutti e da ciascuno ho ricevuto e appreso qualcosa; sono sicuro che il Club76 continuerà a lavorare alla grande facendo pallavolo giovanile di alto livello e promozione dell'attività sul territorio».

A fargli eco anche Beppe Basso, Direttore sportivo Club76: «I risultati sportivi e formativi sono stati molto significativi. Ci sono state anche molte convocazioni in nazionale per le nostre atlete e ben tre di loro fanno parte della selezione regionale piemontese che a breve parteciperà al Trofeo delle Regioni. I gruppi Under 13 e under 14 hanno ottenuto risultati importanti e i margini di crescita sono ancora moltissimi. Il nostro numeroso e competente staff tecnico ha saputo lavorare in sinergia con i due direttori tecnici, Stefano Gay e Maurizio Moretti e questo rappresenta il fiore all'occhiello del nostro progetto. Accanto ai gruppi che sono definiti Gold esiste la vera base associativa fatta di oltre 200 bambini del Minivolley e delle squadre cosiddette Silver, tra l'altro vincitrici dei rispettivi campionati interprovinciali CSI che rappresentano il cuore pulsante della nostra associazione. In ultimo è importante sottolineare la crescita organizzativa del Torneo Le Incredibili e Saranno Le Incredibili che quest'anno, grazie al sostegno dell'azienda Fiorentini, ha raggiunti risultati eccezionali sia in termini numerici che qualitativi».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Prima di darsi appuntamento alla prossima stagione, però, il Club76 continuerà a essere impegnato su diversi fronti. Tra questi anche il Trofeo delle Regioni - AeQuilibrium Cup 2023, che si terrà a Campobasso dal 26 giugno a 1 luglio. La Federazione Italiana Pallavolo nei giorni scorsi ha reso note le convocazioni ufficiali per la Selezione Regionale. Le atlete Adele Vione, Lara Bonino e Viola Beghelli del Playasti saranno tra le protagoniste.

Prossimamente, invece, il Club76 sarà rappresentato anche nell'ambito del torneo Summervolley di Acqui Terme, in programma dal 16 al 18 giugno. Un appuntamento immancabile per tantissimi club italiani e stranieri. Tre giorni di pura passione, con oltre 300 partite e 1500 atleti. A portare in alto i colori biancoblù saranno l'Under 18 femminile e l'Under 17 maschile.