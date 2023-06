World Taekwondo Grand Prix: nono posto per la torinese Virginia Maestro

Virginia Maestro - classe 2004 – questo fine settimana è salita sul tatami allestito al Parco del Foro Italico a Roma dal 9 all’11 giugno, in occasione del World Taekwondo Grand Prix organizzato dalla FITA, valido come una delle quattro tappe del circuito del Grand Prix della World Taekwondo che la federazione mondiale porta annualmente in tutto il mondo.

Unica atleta italiana impegnata nella categoria -49 kg, Virginia è riuscita a superare il primo turno, avendo la meglio su Michelle Tau, la rappresentante di Lesotho, fermandosi poi agli ottavi di finale contro la tedesca Ela Aydin, tornando a casa con un promettente 9° piazzamento. Un risultato importante per la giovane atleta torinese chiamata a rappresentare l’Italia in un appuntamento di grande prestigio e rilievo sportivo, per guadagnare punti decisivi per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.