Tennis: l’Open Farmaca è di Tommaso Roggero in finale su Gianluca Bellezza

Nella lotta per il titolo Roggero ha superato con lo score di 6-3 6-2 il pari categoria Gianluca Bellezza, autore in semifinale della bella vittoria contro il numero 1 del tabellone, il 2.2 genovese Alessandro Ceppellini. Nutrito il pubblico che ha assistito all'atto decisivo e che ha seguito il torneo nell'arco degli oltre 10 giorni di gara. Roggero ha chiuso i giochi grazie alla maggiore determinazione di giornata, palesata fin dai primi scambi. Un break ha deciso il primo set e due hanno indirizzato verso di lui il secondo nel quale ha ancora accelerato i ritmi. Bellezza nell'occasione è parso meno incisivo e ha subito il tennis del rivale, che in semifinale aveva approfittato del forfait di Noah Perfetti, altro 2.3 e figlio d'arte (la madre Flora è stata numero 54 WTA).

Positivo il bilancio della manifestazione, tracciato dai fratelli Bernardo, Ivan e Amedeo: «Mancava nel circolo un appuntamento di questo livello, interrotto nel 2018 e ripreso solo in questa stagione per i problemi legati alla pandemia. Il nostro pubblico e non solo ha gradito l'evento e anche i ragazzi della nostra scuola hanno potuto viverlo in tutte le sue fasi. Fin dal tabellone d'avvio i match sono stati combattuti e spettacolari e nel secondo draw hanno messo in luce il gioco brillante di molti giovani che presto saranno protagonisti e questo e a livello ancora più alto. L'aspetto più coinvolgente di Open come quello appena concluso è vederne il dispiegarsi dal primo all'ultimo giorno. E' nostra intenzione riproporlo anche negli anni a venire, sempre in concomitanza con la seconda settimana del Roland Garros».

L'Open Farmaca ha ripreso la tradizione organizzativa del circolo, che fa del tennis e del multisport la propria quotidianità, scattata quando la famiglia Bernardo gestiva molte stagioni fa il TC Volpiano.

Il Verdelago Sport Club proprio in questo periodo offre il meglio del suo potenziale e basta visitarlo in un fine settimana estivo per comprenderne appieno il tipo di offerta. Sono alle porte ulteriori lavori di miglioramento del centro sia per quanto concerne il tennis che il padel, così le molte infrastrutture già esistenti. L'attività è una nota dominante del centro situato nelle immediate adiacenze di un lago che quasi incanta il viandante.

Tornando all'Open, molto felice Roggero, per il successo: «Ho interpretato bene la finale ed è stato molto bello tornare a vincere questo torneo».