Gators: il recap della settimana

U17 GOLD

SEMIFINALE



GGS BASKETBALL PROJECT - REALE MUTUA TORINO 38-39

Parziali: 11-6, 12-13, 5-7, 11-12

GGS Basketball Project: Picollo, Ruffinatto 3, Inaudi, Di Meo 13, Ficetti 2, Massa, Bertaina 2, Mattio, Barra 14, Condur 2, Bernardi. All.: Nicola-Di Meo

Reale Mutua: Raho 5, Boscolo, Spada 4, Pancalbo, Cerchiaro 6, Truccone 2, Zaccaria 4, Jahvier 4, Fogliotti 1, Gastaldi, Sorica 5, Lazzari 8. All.: Raho. Ass.: Zaccaria-Filippi

Finisce in semifinale di U17 la stagione della formazione 2008 GGS e lo fa con una prestazione molto al di solito dello standard a cui questi ragazzi, per tutto l’anno, hanno abituato i loro tifosi.

Nella giornata di sabato 10 giugno l’avversario di turno è, per la terza volta in questa stagione, Reale Mutua Torino, con i quali i primi due incontri si erano risolti positivamente per i colori giallo-verde-blu. Si capisce subito che sarà una partita dal punteggio basso (11-6 nel primo quarto per i torinesi) perché se GGS segna solo con 2 bombe di Di Meo, Reale Mutua fa molta difficoltà contro la difesa a uomo dei ragazzi di casa. Nel secondo quarto Barra e Ruffinatto sembrano portare un po’ di linfa in attacco per i compagni ma stiamo parlando decisamente di realizzazioni a minibasket.

L’andamento non cambia per tutto il resto della partita: GGS sembra sempre sul punto di agguantare e sorpassare gli avversari, ma puntualmente arriva la palla persa, l’errore da sotto, i tiri liberi sbagliati che fanno mangiare le mani per le occasioni perse. Si vincono tutti e 3 i periodi successivi al primo, ma non si arriva alla meta.

«Purtroppo siamo incappati nella peggiore gara in attacco di tutta la stagione proprio in un’occasione in cui avevamo un super pubblico a sospingerci verso la finale. Un vero peccato! Si poteva finire in bellezza con l’occasione di giocarci la finale contro Omegna (saranno poi loro a vincere in finale, ndr), ma tutto questo non deve cancellare la stagione stratosferica che questi ragazzi hanno fatto sono le parole di coach Nicola al termine della gara. Una stagione lunghissima, fatta di tantissime vittorie, di tanti km percorsi tra allenamenti, tornei e finali nazionali, di tantissimi avversari incontrati con cui ci si è confrontati. Occasioni così capitano solo a pochi: sfruttarle come lo hanno fatto i ragazzi, capita ancora a meno atleti».

U17 GOLD

QUARTI DI FINALE

GGS BASKETBALL PROJECT - COLLEGNO 81-62

GGS Basketball Project: Picollo 1, Ruffinatto 8, Inaudi, Di Meo 29, Ficetti 8, Massa, Bertaina 11, Mattio 7, Barra 15, Condur, Giordano 2, Bernardi. All.: Nicola-Di Meo

Collegno: Macrì 5, Pepepeliuc 6, Carnovale, Germanà 2, Buruiana 12, Ciurano, Maiorano 9, Belakov 6, Masci, Bergamasco 2, Bergo 6, Torchio 14. All.: Roselli-Di Gioia

La gara di ritorno dei quarti di finale del campionato U17 Gold contro Collegno (all’andata finì +3 per i leoni collegnesi) i gioca mercoledì 7 giugno 2023 a Cuneo: c'è aria di impresa da compiere per raggiungere la Final Four che si giocherà il weekend successivo proprio a Cuneo, vista la concretezza e il vigore fisico che ci mettono i torinesi.

Ci si mette anche la sfortuna: durante il riscaldamento Inaudi sente un dolore alla schiena che lo chiama fuori dalla contesa ancora prima di cominciare. L’inizio è comunque scalpitante per i colori di casa, con il duo Di Meo–Ficetti che detta legge in attacco (con 14 punti realizzati sui 16 iniziali della squadra). In difesa Bertaina e compagni tengono bene e portano il vantaggio di fine quarto al +10 interno.

Nel secondo quarto però, Collegno trova le giuste contromosse e inceppa un po’ i meccanismi GGS in attacco, nonostante le buone prove balistiche di Mattio e Barra: si va al riposo sul +3 interno che fa pari e patta con quello dell’andata.

È nella seconda parte della partita però che i ragazzi della provincia Granda mettono la freccia: Di Meo, Ruffinatto e Bertaina bersagliano da 3 punti con una certa continuità, Barra prende con costanza rimbalzi e realizza in penetrazione e da fuori. Piano piano GGS mette sempre più punti di distacco tra le due contendenti e c’è, alla fine, anche un canestro rocambolesco di Giordano da rimessa con appena 2 secondi sul tabellone.

«Final Four raggiunta da GGS, cosa forse impensabile ad inizio anno quando ci si è iscritti a questo campionato con un gruppo di ragazzini con 2 anni in meno rispetto agli avversari. Sempre sorprendente questo gruppo!» commentano i Coach.

U17 GOLD

TOC TOC GATORS - CONTE VERDE RIVOLI 84-72

Parziali: 22-14, 43-26, 67-49

TOC TOC Gators: Crosetto R. 12, Mori 6, Baretta 14, Avalle 14, Zecca 2, Pepe 15, Fiorito 0, Pistone 0, Crosetto F., Marcellino 9, Alessio 13. All.: Fabbri-Caputo

CONTE VERDE Rivoli: Giai 13, Ceretto 14, Scuirone 8, Savino, Marangon, Rondoletti 21, Bernardo 8, Macco 6, De Crescenzo , Lancia. All.: Giannetta

Si chiude con una meritata vittoria la stagione dei Gators U17 Gold che, contro Conte Verde, giocano una bella pallacanestro conducendo la gara per tutti i quaranta minuti.

Già con il quintetto base, composta da Alessio, Pepe, Baretta, Avalle e Marcellino, la squadra di Fabbri, inizia con il piglio giusto: aggressività a tutto campo, presenza forte ai rimbalzi in difesa e tanto contropiede. Subito Avalle mette a segno 4 punti, seguito da Pepe con 6 punti consecutivi. 10-6 di parziale che obbliga coach Giannetta a chiamare Time Out per fermare la gara; al rientro i ragazzi di Fabbri non abbassano il ritmo gara, con Baretta Marcellino e Crosetto, chiudono il primo quarto in vantaggio 22-14.

Secondo periodo stessa trama del primo: Avalle, Pepe, Crosetto R. trovano facili conclusioni facendo girare bene la palla anche contro la zona 3-2 avversaria. Da segnalare la bella azione dove Crosetto sfrutta un doppio Pick & Roll per concludere in arresto e tiro da dentro i 3 secondi; gli Alligatori giocano bene sia in attacco che in difesa, concedendo a Conte Verde solo 10 punti e chiudendo il secondo periodo 43-26.

Terzo periodo stessa trama, stessa intensità con un protagonista in più: Alessio che, pronti via, mette a segno i suoi primi 4 punti della gara. Marcellino che segna la tripla che porta a un parziale di 7-0. Sul 50-26 Conte Verde chiama nuovamente Time Out. Al rientro in campo Conte Verde difende a zona 3-2 ma i nostri ragazzi diretti da Fabbri l'attaccano benissimo, dall'angolo Avalle e Marcellino sono una sentenza, il terzo periodo si chiude 67-49.

Nel quarto periodo la gara è in cassaforte: la tripla di Baretta e le penetrazioni di Alessio tengono a debita distanza Conte Verde chiudendo la gara 84-72.

U15 GOLD

ABC SERVIZI GATORS - GALLIATE 62-60

Parziali: 19-14, 30-32, 50-48

ABC SERVIZI Gators: Mosso S. 9, Crosetto 17, Bosio, Graziano 5, Botta C. 9, Botta A., Ambrogio 10, Iacuzzi 2, Mellano 2, Chiarlo 8. All.: Racca, Ass.: Marengo

Galliate: Ferrari 3, Colombo, Cerutti 3, Turku 3, Zenzolo 2, Spinello 2, Lamabrice, La Porta 15, Fall 4, Gasparini 6, Aniello, Airoldi 22. All.: Gallina

Si chiude in bellezza il campionato U15 Gold per i bianco-verdi che battono anche i pari età del nord Piemonte portando lo score della seconda fase del campionato a 9 vittorie ed una sola sconfitta. La coppa Piemonte era già matematicamente nelle mani Gators dopo la vittoriosa trasferta di domenica scorsa contro Auxilium Quintum, ma con questa vittoria si sottolinea il dominio in questa seconda fase del campionato.

La partita degli Alligatori si svolge tra alti e bassi di concentrazione che si riflettono sull’andamento del punteggio: dopo una prima parte sostanzialmente equilibrata i nostri Gators cercano l’allungo portandosi sul +12 a metà del secondo periodo, grazie ad una serie importante di giocate difensive che permettono di recuperare diversi palloni tramutati poi in altrettanti canestri. Il punteggio si fissa così sul 26 a 14 dando una certa tranquillità ai padroni di casa. Inspiegabilmente però a tre minuti dall’intervallo lungo i ragazzi di Racca–Marengo spengono il cervello e permettono agli ospiti di recuperare punto su punto portandosi addirittura avanti nel punteggio: a metà partita Gators 30 Galliate 32.

L’intervallo lungo viene sfruttato a pieno dallo staff Gators per riordinare le idee e riportare la giusta concentrazione nella testa dei ragazzi: al ritorno sul parquet di gioco la musica cambia decisamente e i saviglianesi allungano nuovamente fino quasi alla doppia cifra di vantaggio.

L’ultimo periodo di gioco presenta nuovamente difficoltà nel mantenere la concentrazione da parte dei Gators che si vedono recuperare punto dopo punto il vantaggio ma riescono, stringendo i denti, a portare a casa anche questa importante ultima vittoria della stagione.

«Non era facile mantenere la concentrazione a questo punto della stagione con tanta stanchezza sia fisica che mentale da gestire. I ragazzi sono stati molto bravi e, anche se tra alti e bassi, siamo riusciti a portare a casa la vittoria che corona un percorso difficoltoso ma gratificante che ci ha visti crescere molto nell’arco della stagione. Il riconoscimento della vittoria della Coppa Piemonte è stra meritata da parte di tutti i nostri ragazzi» commentano soddisfatti i Coach.

CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS U14 VINCONO IL «TORNEO DELLA LANA» A BIELLA

Lo scorso sabato le Under 14 Gators si sono aggiudicate a Biella il torneo "Terra della Lana" organizzato dalla Basket Femminile Biellese.

Il torneo è stato disputato con la formula del quadrangolare, quindi con due semifinali e due finali: le Alligatrici hanno affrontato e battuto nettamente la Juvenilia Varazze (SV) vincendo 70-25 e guadagnandosi la finale per il trofeo contro Ardor Bollate, formazione milanese che intanto aveva regolato la squadra ospitante, la Biellese per l'appunto.

La finale è stata una bella gara, con le Alligatrici che hanno preso subito un vantaggio in doppia cifra.

Durante il corso del terzo quarto le milanesi si sono rifatte sotto fino ad agguantare il pareggio creando i presupposti per un finale di gara palpitante. Finale che ha poi visto le Lady resistere molto bene in difesa e ciò è bastato per aggiudicarsi match e trofeo nonostante un attacco non propriamente prolifico: 39-31 il punteggio finale.

«Questo successo corona in qualche maniera una buona stagione ripagando degli sforzi che le ragazze hanno profuso. Ringrazio a nome mio e della società il Basket Femminile Biellese per l'invito e per l'ineccepibile organizzazione», le parole a caldo di coach Sabatino che, per l'occasione, è stato sapientemente affiancato da coach Marco Fabbri.

FINAL FOUR U13 GOLD: AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS SECONDA SQUADRA DEL PIEMONTE

Si è conclusa la spumeggiante stagione dei giovani Gators che hanno disputato il campionato U13 Gold.

Sabato e domenica le quattro migliori squadre del Piemonte si sono affrontate per definire le prime posizioni in classifica. Sul parquet, oltre agli Alligatori, sono scese: Area Pro, Virtus Verbania e San Mauro Basket.

I Biancoverdi hanno affrontato sabato la compagine di San Mauro, portando a casa la vittoria e l'accesso alla finalissima. Domenica contro Area Pro, complice una defezione importante e il valore della formazione avversaria, gli Alligatori hanno ceduto il passo agli avversari che sono diventati campioni regionali.

«Il secondo posto in questo campionato è un ottimo risultato, che arriva dopo una stagione intensa nella quale i ragazzi sono sono impegnati molto. Siamo davvero molto soddisfatti e ci vedremo nuovamente in palestra da settembre per una nuova stagione agonistica. Ma per molti di loro sarà un'estate Gators e ci vedremo ai Camp!» commentano soddisfatti Coach Toselli e Coach Racca.

U13 SILVER

ACADEMIA BASKET VCO - GATORS 2011 50-35

Parziali: 13-13, 14-10, 17-5, 6-7

Gators 2011: Brunetti 2, Mukaj 1, Casasole 3, Barra 4, Montagnana 2, Bossati 4, Rosso 2, Airaudo 8, Correndo 4, Ambrogio 2, Culasso 2. All.: Sabatino

Accademia VCO: Mattazzi 9, Privitera, Casorati 10, Vairetti 17, Strola 4, Valente, Ciocca, Piras, Basset, Medina 10, Dieni. All.: Buarotti

Ultima gara stagionale per gli U13 2011 che affrontano, nella lunga trasferta della scorsa domenica ad Ornavasso, la formazione dell'Academia Basket VCO. Questa fase è valevole per il posizionamento finale del torneo dal nono al dodicesimo posto.

Gara che inizia sotto i migliori auspici con i quattro punti messi a segno in contropiede da Leonardo Bossati. Il primo tempo si dipana in un sostanziale equilibrio. I giovani Alligatori, nonostante il divario di età e fisico, manovrano bene e riescono a distribuire il gioco tra tutti, tanto che a fine gara sono tutti gli effettivi ad essere andati a referto.

Dopo la pausa lunga i padroni di casa sembrano aver preso le misure ai biancoverdi che fanno più fatica a trovare soluzioni in attacco e, soprattutto, a recuperare rimbalzi difensivi che invece sono quasi sempre appannaggio degli avversari che fanno valere la maggiore stazza fisica. Gli Alligatori vanno sotto in doppia cifra anche grazie ai tiri dalla lunga distanza messi a segno dai verbanesi. Nonostante tutto gli Alligatori non si rassegnano e ce la mettono tutta per restare in gara con grande spirito di sacrificio, dando il massimo fino alla fine della gara al di là della sconfitta.

«Credo che sia stato un altro momento di crescita importante di questi ragazzi che hanno disputato un campionato con ragazzi di un anno più grandi, spesso fisicamente superiori. Posizionarsi al 12° posto finale in un campionato che vedeva più di cento di formazioni ai nastri di partenza è un risultato di rilievo considerando appunto il fatto di aver giocato sotto annata. Complimenti a tutti i giocatori che hanno tutte le carte in regola per far bene nelle prossime annate» le parole a fine gara di Coach Sabatino.

U12 ESORDIENTI

GATORS WEST COAST - CEVA 14-10

Gators West Coast: Airaudo D., Airaudo S., Angaramo, Barbieri, Bossati, Castagno, Cresto, Damian, Pasquinelli, Ruberti, Silato, Simon, Millone. All. Nicola-Tesio.

Chiude il campionato Esordienti per il gruppo 2011 della West Coast Gators. Per l’occasione si gioca lunedì 5 giugno a Savigliano, vista l’indisponibilità della palestra di Moretta per lavori di ristrutturazione. L’avversario di turno è il Borsi Ceva, per una gara che si era stati costretti a rimandare per avverse condizioni meteo qualche settimana prima. Il primo periodo è all’insegna del massimo equilibrio con pochi canestri e grandi corse in contropiede: alla fine la spuntano di un punto i cebani bravi a prendere qualche rimbalzo in più.

Nel secondo periodo invece i ragazzi Gators sono più attenti e più concreti nelle conclusioni e riescono a portare a casa i 3 punti, contro un quintetto cebano con numerose ragazzine con tantissima grinta. Lo stesso andamento lo si nota nei due periodi seguenti: Ceva è brava a conquistare il terzo sul filo di lana e i Gators a riscattare l’andamento della gara nel quarto. Gli ultimi due periodi vedono i quintetti Gators trovare qualche energia in più degli avversari in questa lunghissima stagione e portare a casa entrambe le frazioni di gioco.

Si concludono così i 3 campionati a cui i ragazzi West Coast hanno partecipato (Ragazzi, U12, Esordienti): tantissime partite, vittorie esaltanti, sconfitte che hanno bruciato un po’, ma molte opportunità per tutti per mettere in pratica gli sforzi in palestra, per stare insieme agli amici da tanto tempo e per stringere nuove amicizie con i nuovi compagni di squadra che quest’anno sono arrivati numerosi. Un ringraziamento particolare a tutti i genitori dei ragazzi, sempre molto disponibili a dare una mano ai coach!!! Al prossimo anno!