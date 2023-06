Monferrato Basket: si dividono le strade tra la società rossoblù e caoch Comazzi

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver esercitato l'opzione di uscita dal contratto dell'Allenatore Stefano Comazzi. A lui vanno tutti i ringraziamenti per due anni nei quali ha dimostrato massima professionalità e attaccamento ai colori rossoblu, mettendosi a disposizione in un momento molto delicato con assoluto senso di responsabilità. La salvezza ottenuta sul campo è la dimostrazione del grandissimo lavoro svolto in Monferrato. Grazie di tutto Stefano e in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera.