Cuneo Volley: arriva dalla Nazionale Danese l’opposto Mads Jensen

Ottima mossa Cuneo! Il 4 volte MVP danese, prima come palleggiatore e poi come opposto Mads Kyed Jensen, sarà il nuovo opposto del Cuneo Volley.



Un’occasione molto importante che lo staff cuneese ha saputo cogliere al volo, portando in biancoblù un giovane talento che ha già fatto vedere di che fibra è fatto in Superlega a Verona due stagioni fa. Attualmente è impegnato con la Nazionale Danese nella CEV Volleyball European Golden League 2023, ma Jensen ha già mostrato una gran “fame” di gioco e vittoria, sintomi che fanno ben presagire per la stagione in arrivo.

«Subito tutti i miei amici e coloro che sono dell’ambiente mi hanno parlato molto bene della squadra, dell’organizzazione, della città, dei tifosi e di tutto il movimento di Cuneo. Parlando con Paolo e Matteo, è emerso l’obiettivo di lottare duro per portare a casa il miglior risultato possibile. Cuneo è una piazza storica, sono motivato e anche onorato di poter contribuire a raggiungere gli obiettivi della società. Dopo una stagione segnata da un infortunio e un recupero tardivo, ho tanta “fame personale” di giocare e soprattutto vincere. La squadra mi sembra molto seria, non conosco personalmente i miei compagni, ma ho sentito i nomi e sono sicuro saremo un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo. Spero che, con il nostro gioco, riusciremo a far venire gente al palazzetto; di sicuro ne varrà la pena quest’anno!» - le prime parole forti, come d’altronde ci si aspetta dal suo ruolo, di Mads Kyed Jensen.

«Credo che la società sia stata molto brava nel muoversi per tempo e assicurarsi l’ingaggio di Mads, un giocatore che nonostante nell’ultima stagione abbia avuto un rientro tardivo da un infortunio, aveva fatto vedere ottime cose l’anno precedente in Superlega sempre a Verona. Un ragazzo giovane che ho sentito davvero molto determinato e motivato con tuttavia un discreto bagaglio di esperienza, sia con la Nazionale Danese che nei College americani. La squadra che stiamo costruendo sono sicuro riuscirà a dare risalto alle sue caratteristiche di gioco; credo potrà esprimersi al meglio per darci quel qualcosa in più» - coach Matteo Battocchio.

La presentazione di Mads Jensen si terrà mercoledì 21 giugno alle ore 17, in diretta Instagram sui profili del Cuneo Volley e di Acqua S.Bernardo contemporaneamente. La conferenza stampa ufficiale in streaming vedrà le maggiori testate giornalistiche, televisive e radiofoniche locali riunite a Garessio, sede dell’Azienda produttiva di acqua minerale. Segnatevi quindi l’appuntamento sul vostro calendario personale e arrivate preparati con qualche domanda interessante da sottoporre in diretta al nuovo opposto di Cuneo.