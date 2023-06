Campionato di Seconda Divisione 2023 Wild Card: Giaguari Torino - Saints Padova

Una rivincita che, però, vale una stagione, perché se la vittoria o la sconfitta del Plebiscito non ha cambiato sostanzialmente nulla nel prosieguo del campionato né per i Giaguari né per i Saints, la sfida di sabato al Nebiolo non avrà possibilità di appello: chi vince va a sfidare le Aquile a Ferrara in semifinale, mentre chi perde finisce la stagione.

Coach Harper non si è risparmiato, in queste due settimane, e non ha risparmiato i ragazzi, che ha cercato di preparare al meglio per questa importante sfida. Il lavoro principale ha riguardato la limatura di tutti quegli errori, grandi e piccoli, che hanno determinato l’esito della gara, oltre che a cercare di incanalare la rabbia per la sconfitta nelle condutture giuste per trasformarla nel furore agonistico necessario per superare le avversità di un campionato pieno di insidie per una squadra che, forse, pensava di liquidare la stagione regolare in maniera più tranquilla come era successo nelle stagioni 2021 e 2022.

Nelle partite precedenti quella di Padova, i Giaguari avevano dimostrato di avere acquisito la mentalità giusta e la maturità necessaria per gestire le partite senza farsi prendere dal panico anche quando si andava in svantaggio, e ritrovare questa condizione, questa tranquillità mentale che si ripercuote positivamente anche sul terreno di gioco, è sicuramente il primo e più importante elemento per riportare il livello di gioco dei gialloneri al punto necessario.

Nelle prime cinque sfide tra queste due squadre aveva vinto sempre la squadra in trasferta.

I Saints hanno invertito la tendenza, ed ora tocca ai Giaguari confermare la nuova regola, con una vittoria che varrebbe la semifinale del campionato per il terzo anno consecutivo.

La partita sarà, come semre, trasmessa in diretta streaming sul canale Twitch dei Giaguari

I biglietti della partita possono già essere acquistati in prevendita sul sito Do It Yourself

Il kickoff è previsto per le ore 17.