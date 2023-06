Semaj Christon lascia il Derthona

Bertram Derthona comunica che Semaj Christon ha esercitato, tramite il suo procuratore, l’opzione di uscita presente nel suo contratto e che quindi non farà parte del roster dei Leoni nella stagione 2023/24.

Christon ha indossato la canotta numero 0 in 39 partite tra tutte le competizioni disputate nel suo anno in bianconero, mandando a referto 616 punti. Le sue prestazioni lo hanno condotto sino al secondo posto nelle votazioni dell’MVP della regular season di LBA.

La Società ringrazia Semaj per l’impegno e la professionalità dimostrate nel corso della stagione e per i traguardi raggiunti nell’anno trascorso insieme e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.