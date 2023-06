Filippo Pastorello confermato alla Paffoni Fulgor Basket

Filippo Pastorello, arrivato alla Fulgor dopo l’esperienza da capo allenatore maturata sulla panchina di Oleggio, è stato protagonista come assistente della cavalcata che ha portato in Serie B Nazionale la Paffoni pochi mesi fa, ma ha anche vinto il titolo regionale U17 Gold, collaborando per tutta la stagione assieme allo staff tecnico del Settore Giovanile PFJB.

«Filippo ha lavorato bene durante la stagione 2022-2023 e abbiamo voluto confermarlo nel Club, certi che la sua esperienza possa essere un beneficio per il nuovo gruppo, per il nuovo capo allenatore della prima squadra e i anche per i rapporti tra PFJB e Serie B nel gestire i ragazzi del Settore Giovanile stesso» le parole del Direttore Sportivo Filippo Fanchini.

Pastorello parla così dopo la conferma: «In casa Fulgor mi sono trovato bene fin da subito. Qui si può lavorare con grande professionalità e curando tutti i particolari, dunque per noi allenatori è molto motivante essere coinvolti in progetti come questi. Inoltre ho potuto legare con l’ambiente: tutti i tifosi, ma anche i genitori del Settore Giovanile, con cui è nato un rapporto molto solido. Sono felice di proseguire il mio rapporto con il Club, nella speranza di poter festeggiare assieme tanti altri importanti successi».