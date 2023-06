Cuneo Volley - Da capitano del settore giovanile all’A2, il sogno di Simone Giordano

Quando un ragazzo del vivaio giovanile arriva a conquistare un posto in prima squadra è sempre motivo d’orgoglio per tutto il movimento. Se poi questo atleta ha un percorso biancoblù come quello di Simone Giordano, le prospettive aumentano. L’affidabilità, la determinazione, la passione, l’attaccamento alla squadra e ai compagni che Simone ha sempre dimostrato in tutti gli anni della sua crescita pallavolistica a Cuneo sono sicuramente caratteristiche che hanno inciso molto nella scelta di coach Battocchio per la prossima stagione in A2.



Nel 2019 ad Alba Adriatica, da capitano dell’U16, alzò la coppa dello scudetto. Una nuova generazione di Fiöi che al termine del percorso giovanile, per qualità e merito, arriva a far parte del roster della prima squadra.



«Quando mi è stato proposto di giocare in prima squadra non ci ho pensato due volte e ho subito accettato. Cuneo è sempre stata tra le società più importanti d'Italia e poterne far parte mi rende ancora più orgoglioso. Quando si entra al palazzetto si prova qualcosa di magico e quest'anno potrò finalmente allenarmi e giocare nel luogo dove ho sempre sognato di farlo fin da quando ho dato i primi colpi al pallone. Continuare il percorso con la prima squadra è un passo importante per la mia crescita personale. In questi anni ci siamo tolti anche delle belle soddisfazioni, la più importante senza dubbio è lo scudetto U16 nel 2019. Nello stesso anno ho avuto la fortuna di essere allenato da coach Battocchio con la Selezione regionale; un allenatore molto qualificato e con il quale mi sono trovato molto bene. Sono sicuro che con lui alla guida riusciremo a fare un'ottima stagione. Non manca tanto all’inizio della preparazione, non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e iniziare a lavorare insieme!» - le parole cariche di entusiasmo di Simone Giordano, libero della serie A2 nella prossima stagione.



«L’arrivo di Simo mi fa molto piacere, lo reputo un ragazzo molto serio con il quale ho avuto il piacere di lavorare in Selezione regionale qualche anno fa e sono contento di poterlo fare nuovamente. Un atleta puro che ama questo sport e che lavora tantissimo per migliorarsi. Credo sia un vantaggio poter avere un elemento come lui in squadra, soprattutto perché sa che cos’è Cuneo è un “prodotto” del vivaio cuneese e sicuramente anche se più giovane sarà di aiuto a tutti gli altri per integrarsi al meglio nella nostra realtà.» - coach Matteo Battocchio.



La presentazione di Simone Giordano avverrà domani, venerdì 16 giugno alle ore 12.00, presso l’Agenzia Lab Travel a Cuneo in C.so Santorre Santa Rosa, ospiti della Famiglia Barroero, partner del Club biancoblù, per la conferenza stampa ufficiale di fronte alle maggiori testate giornalistiche, televisive e radiofoniche locali.