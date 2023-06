Fulgor Basket: Max Gagliardini confermato come preparatore atletico

Secondo anno in casa rossoverde per Max, che dopo la positiva esperienza della scorsa stagione resta in riva al Lago

16 . 06 . 2023 16:24 1 min

Prosegue l'allestimento della prima squadra 2023-2024 che prenderà parte al campionato di Serie B Nazionale. La Paffoni Fulgor Basket annuncia con grande piacere che Massimiliano Gagliardini è confermato nel ruolo di preparatore atletico: sarà dunque il secondo anno in casa Fulgor per Max, che dopo la positiva esperienza della scorsa stagione resta in riva al Lago. «La conferma di Max si configura in quell'ottica di cercare di dare una continuità rispetto alla visione e al lavoro iniziato nella stagione da poco conclusa – le parole del DS Filippo Fanchini. - Lui si è ambientato molto bene, ha stretto legami sani all'interno della società ed è ben voluto, anche questo per noi conta molto». «Sono felice di poter lavorare alla Fulgor anche nella stagione 2023-2024 – la replica di Max. - Alla Paffoni abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare con qualità e attenzione, dunque sono molto entusiasta professionalmente parlando. Allo stesso modo, dal punto di vista umano, ho ricevuto tanto dall'ambiente in questo primo anno, dunque la scelta di rimanere è una naturale conseguenza».

