1200 ciclisti sul Colle Fauniera per l’apertura di Scalate leggendarie

Se la maggior parte degli iscritti è arrivata dalla Provincia di Cuneo, in questa seconda edizione della Scalata leggendaria al Colle Fauniera si è rilevata una consistente presenza di ciclisti provenienti da altre regioni italiane, specialmente dalla vicina Lombardia, con ciclisti dalle province di Milano, Mantova e Sondrio. Una delle squadre più numerose è stata quella del GS Errantes di Milano con ben 13 persone.

Il 55enne Gian Battista è arrivato dalla Valtellina insieme al figlio Daniele per scalare per la prima volta il Fauniera: «Una salita bellissima. Io sono abituato a passi come Gavia e Mortirolo e quest’ascesa non ha nulla da invidiare... Il tratto più duro è dopo il ponte: c’è un rettilineo di un chilometro dove le pendenze sono costantemente al di sopra del 10%. Anche i tratti prima e dopo il Santuario di San Magno comunque non scherzano».

Altri ciclisti sono arrivati da Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana, mentre fra gli iscritti l’organizzazione ha registrato due spagnoli provenienti da Santander. Molto consistente è stata la crescita della presenza femminile, mentre fra

i mezzi alternativi va segnalata, oltre alla presenza di una recumbent e di un tandem, la scalata del 52enne Mauro Rossetto con una Graziella.