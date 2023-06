Fitarco Piemonte - Trofeo Pinocchio Nazionale 2023, il Piemonte è quinto

Nonostante la mancanza di un componente (erano infatti 13 arcieri su 14 massimi) i nostri giovani arcieri hanno ben figurato, riuscendo a surclassare diverse regioni che invece si presentavano al completo.

Ma come sempre il Trofeo Pinocchio, non è solo la classifica finale per regioni, ma è il “viaggio” in sé quello che maggiormente contraddistingue questa esperienza… tra le prime occasioni per uscire di casa e provare una sorta di “libertà”, seppur condivisa con nuovi compagni di viaggio e di linea di tiro… con i tecnici e il Presidente Regionale… con alcuni genitori e parenti che in questo caso hanno sfidato il gran caldo per sostenere da vicino i piccoli campioni di domani, ma anche quelli che da casa e da lontano hanno fatto ugualmente il tifo.

Al termine delle 48 frecce, lunghe, accalorate e a tratti sofferte, il Piemonte chiude con 5.390 punti. A vincere l’edizione 2023 è la Sicilia (5.809 punti) davanti al Veneto (5.778 punti) e la Lombardia (5.624), a separarci dal podio solamente il Lazio (5.584).

Claudio Bianchet (Arcieri Varian) conquista il secondo posto individuale nei Ragazzi 2014.

Nei Ragazzi 2013 chiude appena fuori dal podio Filippo Abelli (Arcieri Varian), mentre al femminile Giulia Rivoira (Arclub Fossano) nel giorno del suo 10° compleanno festeggia con il terzo posto.

Nei Ragazzi 2012, rimane ai piedi del podio anche Luca Faes (DLF Alessandria); sesto posto per Lara Peratello (Arclub Fossano) al femminile.

Tra i Ragazzi 2011, Arnaldo Mattia Tedesco (Arcieri Clarascum) chiude nono mentre Alessandro Martilla (Arcieri del Chisone) sedicesimo.

Al femminile, Emma Tortonesi (DLF Alessandria) è sedicesima e Diletta Di Lena (Arcieri delle Alpi) chiude in 33esima posizione.

Nei Ragazzi 2010 Gregorio Di Pasqua (G.A.M) e Pietro Abelli (Arcieri Varian) sono rispettivamente nono e undicesimo.

Al femminile, ottima prestazione con Viola Bassoli (Arcieri delle Alpi) terza e Beatrice Streri (Arclub Fossano) quarta.

Grazie infine ai quattro tecnici Claudio Morano, Rosario Cedeno, Gabriella Sasia e Francesca Rovai, nonché a MariaPia Martino, Mimmo Galano e ovviamente al Presidente Paolo Ferrero, per il supporto e aver condiviso risate, lacrime, sorrisi, sudori, due viaggi in treno, e molto altro ancora.

Risultati completi