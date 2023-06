Avigliana Basket: 2 Lakes International Camp 2023, si comincia!

Grande novità in casa Greens: arriva al PalaDrubiaglio la prima edizione del “2 Lakes International Camp”, Day Camp per categorie minibasket e giovanili con la partecipazione di allenatori provenienti da tutto il mondo.

Dal 19 al 23 giugno, grazie alla collaborazione tra Avigliana Basket, College Borgomanero e il programma Always Basketball di coach Vitor Imbuzeiro, si alterneranno nella città dai due laghi allenatori provenienti da diverse nazioni, per giornate di allenamento in lingua inglese e divertimento per i più di 80 giovani cestisti che hanno deciso di partecipare.

Si inizia “con il botto”, lunedì e martedì saranno presenti coach James Hellekjaer, con decennale esperienza NCAA in università del calibro di Michigan State, Maryland, Oakland e G. Washington University, coadiuvato dalla coach polacca Hania Steciuk; durante la settimana si alterneranno gli allenatori Diego Martinez dall’Uruguay, Daniel Gonzalo dalla Spagna, l’italiano Alberto Mazzeo e lo svedese Felix Vagerud, insieme ovviamente allo staff tecnico della società di casa.

L’ Avigliana “2 Lakes International Camp” completa la già importante proposta estiva della società aviglianese, che ha appena mandato in archivio la prima settimana del Polisport Summer Greens Camp.

Tutto pronto, quindi, per una iniziativa inedita per Avigliana Basket, una settimana di sport che, siamo sicuri, rimarrà nei ricordi dei giovani campers.