Moto club Alfieri: Gardiol torna in pista e conquista il quarto posto

Weekend caldo quello che si sono appena lasciati alle spalle i piloti del moto club Alfieri, impegnati a Città del Pieve (Perugia), in Umbria, in occasione della quarta tappa dei Campionati Assoluti d'Italia di enduro.

Gabriele Doglio ha chiuso al 12esimo posto nella categoria Cadetti, mentre Jordi Gardiol, tornato in pista dopo l'infortunio, conquista la quarta posizione nella 450, seguito, al 14esimo posto, da Andrea Conigliaro. In Coppa Italia, sesto posto per Alessio Berger nella categoria Cadetti. Non presente in gara, invece, il pilota Jacopo Rampoldi. Da segnalare che il 'piccolo' pilota Edoardo Marchisio, parallelamente, ha partecipato a una gara del Campionato Triveneto di minienduro vincendo la classe ospiti.