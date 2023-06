Gators: il recap della settimana

FESTA DI FINE STAGIONE 2023

Come ogni stagione che si rispetti, anche quest’anno i Gators hanno concluso la propria annata sportiva con la cena presso il Santuario di Moretta: un appuntamento immancabile, per i tanti tesserati e le rispettive famiglie, che ha permesso di vivere una serata di amicizia e divertimento per concludere al meglio la stagione.

Iniziata con le attività al PalaTorre che hanno coinvolto i bambini e le bambine del Minibasket, la serata è proseguita al Santuario di Moretta con la cena a base della fantastica porchetta di Tarcisio: il miglior modo per iniziare l’estate e passare una piacevole serata in compagnia di amici e compagni di squadra. Oltre 400 i partecipanti, con le premiazioni per tutte le 17 squadre appartenenti alla nostra società e per i ragazzi e le ragazze più presenti durante gli allenamenti.

La società Gators ringrazia per il sostegno all’iniziativa il Comune di Moretta, la Proloco di Moretta, il Centro TV Color Colombano Savigliano, Inalpi Moretta, Pastificio Rana Moretta, Macelleria Bianco Savigliano, Appendino Frutta Savigliano, Caseificio Persia Cavallermaggiore, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Maratona Viaggi Savigliano Alba, Ediltutto Cavallermaggiore, Patty Sport Savigliano, Ferramenta Piumetto Cavallermaggiore, Gelateria La Miriana Savigliano, Baraca di Gelato Savigliano, Briko Family Savigliano, Caseificio Rabbia Ruffia, Caffè Sigma, Azienda Agricola F.lli Angaramo, Il Bosco Incantato Racconigi, Grosso Roberto Studio Dentistico e Azienda Agricola Bertea Paolo Moretta.

Infine un grande ringraziamento ai sindaci di Savigliano e Moretta che hanno partecipato alla serata, portando il saluto delle rispettive amministrazioni.

SERIE D

BEINASCO - VM SERVICE GATORS 91-74

VM SERVICE Gators: Marengo 31, Pepe 2, Valinotti 4, Ferrero 0, Nicola S. 9, Nicola A. 20, Ghigo 0, Pistone 2, Fantini 0, Alessio 2. All.: Fabbri.

Beinaschese: Martina 19, Zagaria 33, Piccinelli 8, Angelini 7, Gambino 1, Dvornicich 2, Coluccino, Maisano 11, Bertolani 4. All.: Galo.

La stagione della prima squadra di Serie D termina in semifinale di Coppa Piemonte; una partita, quella contro la Beiniaschese, iniziata con un’ora e mezza di ritardo causa la rottura di un canestro durante il riscaldamento e il conseguente cambio di palestra.

I nostri ragazzi salgono a Biella senza due pedine fondamentali come Cerutti e Fissore, e Fabbri butta in campo già dal primo minuto il classe 2007 Mattia Alessio insieme a Marengo, Valinotti, Fantini, e Andrea Nicola: pronti via, Beinasco piazza un 7-0 di parziale con due contropiedi e una tripla del solito Zagaria. Gli Alligatori soffrono e non poco a contenere le sfuriate offensive degli avversari, e questo purtroppo sarà una costante per tutta la partita, Beinasco è più rapida, attenta e veloce, e in pochi minuti il punteggio recita 14-7 per gli avversari; solo Andrea Nicola in qualche maniera tiene i Gators in scia, con ben 12 punti realizzati alla fine del primo quarto, ma non basta perché il parziale si chiude 28-16 per Beinasco; coach Fabbri già nel primo quarto fa girare 8 decimi della squadra, per trovare un quintetto in grado di arginare gli avversari.

Nel secondo periodo si accende Marengo con 8 punti, i Gators difendono meglio e con più attenzione con la difesa a zona che riesce a rallentare Beinasco, che nel secondo periodo realizza 16 punti contro i 13 dei Gators, andando all’intervallo lungo sul 44-29.

Nel terzo periodo, gli Alligatori rientrano in campo con un altro piglio, la concentrazione difensiva sale, la circolazione di palla migliora e Andrea Nicola trova gli spazi giusti per le sue penetrazioni e per le sua triple: Beinasco fatica e non poco a trovare la via del canestro, mentre Pistone realizza i suoi primi due punti, e Mattia Alessio porta i biancoverdi a 5 Lunghezze di distanza; Zagaria con una tripla riporta i suoi a +8 ma i Gators non si arrendono arrivando alla fine del parziale sul 59-52.

Nel quarto periodo purtroppo i Gators pagano a caro prezzo lo sforzo del periodo precedente, la stanchezza si fa sentire e Beinasco scappa sul + 17 con i nostri ragazzi che sono sulle gambe: la partita volge al termine sul risultato di 91-74 consegnando la finale per la Coppa Piemonte a Beinasco.

Termina così quella che è a tutti gli effetti una stagione stupenda per la squadra di coach Fabbri: cala così il sipario sull'annata della prima squadra, caratterizzata da tante soddisfazioni e un gran percorso di crescita dei tanti giovani scesi in campo nelle tante partite disputate.

FINALE REGIONALE ALLIEVI

GATORS – REBA 77-52

Finalissima regionale anche per gli Allievi: è il momento decisivo della stagione e la tensione è alle stelle: nel primo quarto Marcellino e Alessio sono caldi e aprono la partita con un parziale di 10-0, ma i ragazzi di Reba non si arrendono e la partita si riapre. Sulla parità i ragazzi di coach Colonna sono in difficoltà e cominciano a perdere diversi palloni, innervosendosi per alcune decisioni arbitrali ma a sollevare il morale ci sono Zecca e Mori che combattono come dei leoni dall’inizio alla della fine della partita, Baretta e Avalle giocano bene ma purtroppo vengono fischiati numerosi falli e nell’intervallo il parziale è a favore degli avversari.

Si riapre la partita, Sogno, Carignano, Pistone e Culasso combattono come dei leoni in difesa ed in attacco si accende Mori che con numerose rubate e alcuni contro piedi riporta la squadra sopra; Reba non demorde e la loro press tutto campo fa perdere il ritmo ai Gators, con il terzo quarto che si chiude sul +3 per gli avversari.

Nel quarto quarto Pistone e Scardina tirano due triple importanti che per poco mancano il bersaglio, ma i ragazzi non sono pronti ad arrendersi e con ottime difese di squadra e buone scelte offensive portano a casa la partita con un bel parziale. Così, anche per gli Allievi, è il momento di festeggiare e di andare a Cesenatico per le finali nazionali.

FINALE REGIONALE JUNIORES CSI

GATORS – DRUENTO 77-69

Gators: Valinotti 9, Perrone 17, Ferrero 18, Ghigo 8, Pistone 9, Scibetta 8, Pepe 8, Brigna, Roano. All.: Colonna

Nella finalissima regionale, i ragazzi di coach Colonna e Fabbri partono carichi, ma l’emozione è palpabile per l’alta posta in palio della possibile finale nazionale a Cesenatico: nel primo quarto i ragazzi partono un po’ spenti con tanti errori al ferro e tanti passaggi sbagliati, ma ad un certo punto Perrone prende il controllo della squadra segnando diversi canestri importanti e difficili. In difesa si accendono Ghigo, con numerose stoppate, e Scibetta che recupera diversi palloni.

Pistone e Pepe iniziano a rallentatore ma finiscono col botto segnando e gestendo la squadra nel migliore dei modi. Infine, uno sfortunato Valinotti riesce entrare in partita solo nel terzo quarto, punito da numerosi fischi arbitrari ed anche Ferrero inizia al rallentatore ma finisce col botto segnando nove punti di fila in quattro minuti. Brigna ed un ottimo Roano difendono e combattono su tutti i palloni ed a fine partita il risultato è chiaro con un netto vantaggio per i Gators che conquistano la finale a Cesenatico e alzano la seconda coppa della stagione!