ValleBelbo Sport: medaglie e primati personali ai Campionati Regionali di Nuoto

I Campionati Regionali Assoluti di Nuoto sono capitati in una fase di grande carico di lavoro, ma ciò non ha scalfito la tempra e le qualità degli atleti della ValleBelbo Sport. A Torino, nel lungo fine settimana agonistico (da venerdì a domenica) che ha assegnato i titoli piemontesi, sono emerse diverse ottime prestazioni cronometriche che si sono tramutate in medaglie e primati personali.

Grandi riscontri cronometrici per Francesca Gallione che si migliora in 50 e 100 rana timbrando 34”97 e 1’16”60. Federica Ferrari ritocca i suoi limiti in 50-100 sl e 100 farfalla siglando rispettivamente 29”05, 1’04”79 e 1’12”23. Significativo il progresso di Elisa Ferrari, che centra una importante finale giovani nei 50 sl migliorando fino a 28”85 avvicinandosi al tempo limite per gli Italiani di Categoria.

Un vero e proprio tour de force quello di Lucia Tassinario: 15 gare in 3 giorni le hanno portato due terzi posti individuali in 50 sl (26”67 in batteria, 27”01 in finale) e 50 farfalla (28”20) e tre medaglie con le staffette del Team Dimensione Nuoto (prima nella 4x100 sl, terza nella 4x100 mx e nella 4x200 sl).