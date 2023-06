Derthona Basket: Grant Basile e Niccolò Filoni convocati nel ‘Green Team’

Un gruppo di giocatori giovani, con l’obiettivo di guardare al futuro in ottica Nazionale senior: questo l’obiettivo del ‘Green Team’, che indosserà speciali canotte eco e che si allenerà sotto la guida di Edoardo Casalone, vice allenatore della Nazionale senior, e sotto l’occhio attento di tutto lo staff tecnico di Italbasket.

Grant Basile e Niccolò Filoni sono stati selezionati per fare parte del gruppo di lavoro che si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma a partire da mercoledì 28 giugno. Gli Azzurri si trasferiranno poi in Spagna, a Torrejon de Ardoz, dal 2 luglio: in terra iberica sfideranno per due volte (3 e 4 luglio) la selezione spagnola green. I due progetti sono accomunati dalla volontà di guardare al futuro con giocatori che potranno poi rientrare nel giro della Nazionale maggiore negli anni a venire. Il raduno si concluderà il 5 luglio con il rientro in Italia del Green Team. Bertram Derthona vuole fare un grande in bocca al lupo a Grant Basile e Niccolò Filoni per questa importante convocazione.