Oleggio Basketball: "Magic Shark" il nuovo pregetto della famiglia biancorossa

Giovani, per loro e con loro. Sono da sempre al primo posto all’interno dell’Oleggio Basketball, ma dal prossimo anno la società ha scelto di fare per loro ancora di più. “Magic Shark”, è questo il nome del nuovo progetto a medio/lungo termine della famiglia biancorossa: valorizzare i ragazzi del territorio con un’offerta sportiva di alto livello grazie a uno staff tecnico fortemente qualificato consentendo però loro di rimanere vicino a casa.

Una proposta non solo tecnica: il giovane giocatore viene considerato sempre più in tutte le sue sfaccettature affinché possa crescere sotto più punti di vista. Un progetto ambizioso, che richiederà del tempo, ma i cui scopi, come detto, son ben chiari. Per territorio non si intende naturalmente soltanto la città di Oleggio, ma una sua estensione e un primo passo arriva proprio grazie a una importante novità: l’ingresso nello staff dirigenziale di Andrea Annese, icona della società di Boffalora Cbc BasketSchool con cui la società oleggese collabora da qualche tempo ormai. Territorio è anche quel tratto di Lombardia, territorio è anche la città di Trecate, con l’amicizia ormai in essere da oltre una stagione con Asd San Giuseppe, territorio saranno coloro che potranno essere inseriti poco per volta nel progetto, in un’unica sinergia e condivisione di intenti.

Andrea Annese, fortemente voluto in famiglia, sarà il responsabile dell'intero progetto Magic Shark, con lui Daniele Biganzoli, che mantiene ben saldo il ruolo di General manager della società: prima squadra e settore giovanile procederanno in armonia.

Le parole del presidente Mauro Giani: «Partiamo con qualcosa di ambizioso di cui vado personalmente orgoglioso, - dice - con “Magic Shark” ci poniamo nei prossimi tre anni di arrivare a numeri importanti e per fare questo da tempo abbiamo investito su istruttori e allenatori adeguati, cercando di arrivare al livello più alto possibile. La nostra sarà una scuola di basket e non solo. Sono contento dell’arrivo di Andrea Annese, che opererà dal punto di vista tecnico e organizzativo sempre in sinergia con le strategie dell’intero gruppo dirigenziale».

«Contento e con gran voglia di fare, - sono le prime parole di Andrea Annese - mi sto trovando molto bene con Daniele Biganzoli ed è già un primo punto dal momento che lavorare in team è molto bello. In queste settimane abbiamo già creato gran parte della struttura e stiamo lavorando per poterla completare il prima possibile. Sono altresì contento che il presidente Mauro Giani voglia far partire questo progetto legato ai giovani, la praticità sarà verificare sul mercato il raggiungere l’obiettivo. Un progetto a medio/lungo termine e per questo ancor più stimolante, per me personalmente che per molti anni ho lavorato con i giovani. Ho conosciuto la dirigenza e constatato che si tratta di un obiettivo voluto da tutti e questo è importante per crescere sempre. La mia presenza è frutto degli anni passati di collaborazione, anni durante i quali ho percepito grande passione, professionalità e allo stesso tempo aria di famiglia, esserci conosciuto prima è stato un valore aggiunto, così come l'amicizia con Mauro e la reciproca stima che ci lega mi ha portato ad accettare questo importante ruolo ed incarico».