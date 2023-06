Un gradito ritorno in casa Monferrato Rugby

Un gradito ritorno in casa Monferrato: i Leoni del rugby sono lieti di riaccogliere in famiglia Roberto Marchiori , campionissimo della palla ovale, argentino di Mendoza che in carriera ha affrontato squadre blasonate come gli All Blacks neozelandesi.

Roberto dopo aver giocato con la maglia astigiana dal 2004 al 2006 torna nel Club con il ruolo di direttore tecnico del sodalizio, ideale punto di contatto per proseguire il grande lavoro di Lupo Franchi e raccoglierne l’eredità proseguendo il progetto di sviluppo del settore under e seguendo così tutte le categorie dall’U14 alla prima squadra. Ha allenato il CUS Torino, il VII Torinese portandolo al top della propria storia, per proseguire la carriera con l’Ivrea per tre stagioni portandola fino in Serie B e, dopo l’avventura a Biella, ha concluso il suo recente percorso con i Centurioni, con cui la passata stagione ha raggiunto la terza posizione in Serie A.

«Sono orgoglioso di tornare ad Asti, dove ho amici e affetti. Per me questa città è una seconda casa, volevo tornare al Monferrato e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il Club». Roberto ha le idee chiare sugli obiettivi: «Proseguirò un progetto che ha la volontà di allestire una prima squadra con l’80% di atleti formati nel settore giovanile. È un traguardo importante e che in pochi portano avanti con la passione di questa compagine e credo fortemente in questo programma di lavoro. La Serie A è complessa, lotteremo per restare in categoria e poi ci porremo altri obiettivi, l’attaccamento alla maglia e il senso di appartenenza al Club saranno armi fondamentali», dichiara il nuovo direttore tecnico.

Un amico del Monferrato, un grande professionista che siamo lieti di riabbracciare!