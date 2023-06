Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, pochi giorni al via!

In questi giorni il Colle del Sestriere è sede di allenamento di Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France 2020 e 2021, che è tornato a Sestriere per prepararsi al meglio per tentare il tris andando a caccia della Maglia Gialla anche nel 2023.

«Il Colle delle Finestre è un passaggio epico che riprende le storiche strade del Giro d’Italia - commenta Gianni Poncet , sindaco di Sestriere -. Insieme all’Assietta Legend mtb (2 luglio) rappresenta un momento eccezionale per la nostra stagione estiva. Proprio questa settimana abbiamo aperto il campo da golf, evento unico che valorizza il nostro bel territorio e il suo verde. Ringraziamo di cuore gli organizzatori e i volontari che in occasione dell’evento di domenica si occuperanno del divertimento e della sicurezza dei partecipanti».

«Abbiamo voluto salutare Tadej, i suoi compagni e tutto lo staff dell'UAE Emirates – aggiunge Gianni Poncet - ringraziandoli per aver scelto ancora una volta Sestriere per preparare il Tour de France. Qui a Sestriere i ciclisti trovano tutte le condizioni ottimali per lavorare al meglio soggiornando in altura oltre i 2000 metri d’altitudine e pedalando sulle alpi avendo a disposizione due vallate e importanti salite come il Colle delle Finestre, che celebriamo il 25 giugno con la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre. Un appuntamento imperdibile!»

Sito web ufficiale