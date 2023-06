Overall Cycling Team: una striscia positiva e uno sguardo ai prossimi impegni

Un bilancio positivo quello tracciato nella prima parte della stagione, a cui si aggiungono i recenti podi di Luca Cavallo e Matteo Sasso, entrambi terzi rispettivamente nelle prove Nazionali del Giro del Piave e del Giro del Montalbano. Ed ancora oggi una importante Top Ten per Daniel Tommaso, settimo nella prova tricolore nella specialità Cronometro Under 23 che si è svolta a Comano Terme dove il corridore pavese ha sviluppato una prestazione di assoluto valore al cospetto dei migliori specialisti nazionali.

Ed ora una serie di impegni importanti: Sabato a Mordano Overall Tre Colli si schiererà al via con i propri Under nella prova valida per il Campionato Italiano strada, il giorno dopo gli specialisti della montagna saranno chiamati a mettersi in luce nella Pessano-Roncola con arrivo in salita. Un giorno di riposo e da martedi 27 giugno a sabato 1 Luglio il Team affronterà la prima gara a Tappe di Stagione: il Giro del Veneto dove nella partecipazione delle edizioni precedenti ha sempre inanellato risultati di rilievo.