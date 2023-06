La Paffoni ha il suo allenatore: dalla Serie A arriva Ugo Ducarello

Un vero e proprio botto nel mercato per la dirigenza Fulgor, che trova in Ducarello il giusto profilo e l’adeguata risposta alle esigenze della nuova Paffoni.

Ducarello, siciliano di Erice (Trapani), nato il 21 giugno del 1977, ha mosso i primi passi proprio in terra siciliana, dove ha anche poi trovato le prime fortune della carriera con le storiche annate di Capo d’Orlando in cui lui era assistente di Giovanni Perdichizzi (promozione in Serie A) prima, e di Meo Sacchetti poi. Da questo momento Ducarello è stato protagonista in diverse piazze storiche della pallacanestro italiana: nel 2014-2015 nello staff tecnico di Pallacanestro Varese, in Serie A. Poi dal 2015 al 2018 ha allenato a Trapani, in Serie A2. Dopo tre anni da capo allenatore in terra siciliana, Ducarello è tornato verso nord, a Cantù, a supporto di coach Nicola Brienza. Dopo un’importante parentesi sulla panchina di Pavia, nella stagione 2021-2022, Ducarello è tornato proprio a Cantù, dove ha assistito coach Sacchetti.

«Sono molto contento di poter allenare in un Club come la Fulgor – le parole del neo allenatore rossoverde. Una piazza con grande tradizione, molto ambita da giocatori e allenatori perché sana e ambiziosa: io cercavo una sfida come questa e non vedo l’ora di iniziare. L’idea è quella di costruire un gruppo competitivo, scegliendo giocatori che abbiano innanzitutto importanti valori umani – per me la base all’interno di un gruppo – e poi che qualitativamente siano validi per la categoria. È chiaro che il campionato è nuovo, la possibilità di aggiungere un giocatore comunitario alza nettamente l’asticella e, di conseguenza, il livello delle competitors sarà molto elevato. Noi vogliamo arrivare preparati, stiamo lavorando per poter schierare una squadra innanzitutto divertente, che crei passione nell’ambiente, poi vedremo cosa dirà il campo, con l’obiettivo di raggiungere le zone calde della classifica e partecipare ai playoff».

«Siamo molto soddisfatti di aver portato in casa Fulgor Basket un coach dal curriculum così importante come Ugo – le parole del DS Fanchini. Gli anni da capo allenatore in A2, la presenza in piazze storiche del nostro basket come Varese e Cantù, ma anche la stagione in Serie B a Pavia, conoscitiva per il nostro campionato, ci hanno spinto a scegliere proprio Ducarello come capo allenatore della Serie B Nazionale. Da parte mia c’è stata fin da subito grande sintonia tecnica con lui, con l’obiettivo di proseguire un percorso iniziato la scorsa estate, migliorando la squadra e portandola ad un livello superiore».