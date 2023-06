Avigliana Basket, al termine il “2 Lakes” Minibasket e basketball Day Camp

Organizzato grazie alla collaborazione tra Avigliana Basket, College Borgomanero e il progetto Always Basketball, il day camp ha previsto la rotazione sui due campi di Drubiaglio, durante la settimana, di due allenatori al giorno, per otto ore di allenamento, gioco e divertimento; nello specifico sono intervenuti James Hellekjiaer dagli Stati Uniti, Hania Steciuk dalla Polonia, Diego Martinez dall’Uruguay, Daniel Gonzalo dalla Spagna, Felix Vagerud dalla Svezia e il milanese Alberto Mazzeo a rappresentare l’Italia: tutti concordi alla fine dell’esperienza nel valutare positivamente l’impegno e l’attenzione dei giovani campers, concentrati nell’assimilare quanto più possibile da questa nuova esperienza.

Giustamente soddisfatto il responsabile del settore giovanile dei Greens, Andrea Spampinato: «siamo molto felici della risposta positiva avuta da tutti i nostri ragazzi: vedere i loro volti stanchi e sorridenti alla fine di una lunga giornata sui campi è la più grande soddisfazione, così come aver dato loro la possibilità di affacciarsi ad altre realtà tecniche, linguistiche e umane, tramite gli allenatori che sono intervenuti e che ringrazio per la loro professionalità e per il valore umano che hanno dimostrato. Un altro grande ringraziamento va agli amici di College Borgomanero, Francesco Rossi e Marco Bussoli, per l’organizzazione e la gestione della logistica, fondamentale per un evento del genere e con i quali sicuramente cercheremo di organizzare una ancora migliore edizione nel 2024».