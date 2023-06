I Giaguari perdono la semifinale del Campionato Nazionale di Seconda Divisione contro le Aquile Ferrara

Epilogo di stagione amaro per i Giaguari, che lasciano sul campo di Ferrara le speranze di qualificazione al Silver Bowl dopo una partita in cui non sono mai davvero riusciti a sembrare in grado di contrastare la superiorità del gioco aereo delle Aquile Ferrara.

Le Aquile prendevano subito le redini del gioco andand a segno nel drive di apertura con una spettacolare ricezione ad una mano di Medini, che completava un passaggio da 35 yard di Scaglia. I Giaguari non riuscivano a rispondere a tono collezionando un immediato three and out che restituiva la palla a Ferrara. Scaglia, con tutta la freddezza di cui è capace, chiudeva un quarto tentativo cruciale portando la palla sulle 8 avversarie. Una penalità faceva arretrare l’attacco di Ferarra, ma il risultato era solo quello di rendere la segnatura di Bindini più lunga, con il ricevitore che riceveva il passaggio di Scaglia da 16 yard. La trasformazione su corsa di Ferrari portava il punteggio sul 15-0.

I Giaguari sembravano finalmente reagire, ma arrivara l’improvvido intercetto lanciato da Andrea Morelli, con Bindini che raccoglieva la palla a pelo d’erba sulla una yard sventando una segnatura dei Giaguari e propiziando il drive che portava Ferrari a ricevere in end zone un passaggio di 19 yard di Scaglia per il 21-0 con cui le Aquile, a sei minuti dall’intervallo, sembravano avere in pugno la partita.

A questo punto i Giaguari mostravano finalmente una reazione che li portava a varcare la goal line avversaria con una fantastica cavalcata di Ghio, che riceveva un passaggio corto di Duranti e seminava gli avversari con uno slalom da 49 yard.

La difesa giallonera supportava il proprio attacco con un bell’intercetto di Latorraca sulle proprie 30 yard con poco più di un minuto e mezzo sul cronometro prima dell’intervallo.

Duranti trovava una bomba da 67 yard per Bergesio ed improvvisamente la partita si rianimava. I Giaguari andavano al riposo sotto 21-13, ma con la possibilità di impattare subito nel secondo tempo, nel quale avrebbero iniziato con la palla in mano.

Lo sprint dei torinesi, però, sembrava essersi esaurito, ed un lungo drive che consumava ben sei minuti terminava in un punt che sapeva quasi di resa. Sul drive successivo, infatti, le Aquile andavano ancora a segno, sempre con un passaggio per Medini da 19 yard, che fissava il punteggio sul 28-13.

A quel punto la partita aveva davvero poco da dire. Il nervosismo montava nelle fila dei torinesi, che mollavano gli ormeggi, mentre le Aquile controllavano la partita. Il quarto quarto si concludeva con una serie di punt da una parte e dall’altra. Le Aquile conquistavano meritatamente il pass per il Silver Bowl di Reggio Emilia del prossimo 8 luglio contro i Lions Bergamo, mentre i Giaguari dovevano arrendersi per il secondo anno consecutivo in semifinale.

La corsa finisce a Ferrara, dunque, per i Giaguari, che hanno avuto comunque una stagione positiva, durante la quale hanno dovuto sopperire ad alcune assenze pesanti, dovendo anche cambiare leggermente il sistema di gioco. Nonostante tutto, però, i segnali arrivati dalla squadra sono positivi, e si dovrà ripartire dalle cose positive per ripartire la prossima stagione cercando di costruire un’altra annata positiva.