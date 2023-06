FISI AOC - Skiroll Coppa Italia NextPro 2023: Emanuele Becchis Campione Italiano Sprint a Cicagna

La gara, valida anche per la terza edizione del Trofeo Val Fontanabuona, è stata organizzata dallo Sci Club Santo Stefano d'Aveto, presieduto da Pietro Squeri, e ha regalato emozioni sin dalle qualifiche mattutine, per poi entrare nel vivo con l'ingresso in scena del tabellone a eliminazione diretta.

Nella categoria Senior maschile, Emanuele Becchis (Sci Club Entracque Alpi Marittime) ha confermato il titolo nazionale, superando in finale Michele Valerio (U.S. Carisolo). Il classe 1993 della provincia di Cuneo ha raggiunto l'atto conclusivo della competizione eliminando in semifinale Gianmarco Gatti, ai quarti di finale Tommaso Dellagiacoma e agli ottavi Christian Venturelli.

Medaglia di bronzo per il sopra menzionato Gianmarco Gatti (Sci Club Valle Anzasca), che nella finale per il terzo-quarto posto ha preceduto sulla linea d'arrivo Alessio Berlanda (Team Futura). Out al primo turno, per mano di Matthias Morandini, Matteo Tanel (Team Robinson), dominatore della mass start di sabato.

Fra le donne, invece, si è confermata regina del fine settimana in landa ligure Lisa Bolzan (Sci Club Orsago), capace di strappare il tricolore dalla divisa di Sabrina Borettaz (vincitrice dei campionati italiani sprint 2022). Bolzan, vincitrice anche della mass start di ieri, ha sconfitto in finale proprio la valdostana del team Amis de Verrayes, mentre in semifinale e ai quarti di finale ha battuto Elisa Sordello e Valeria Pagani.

Terza piazza per Anna Bolzan (Sci Club Orsago), la quale nella "finalina" per il bronzo ha bruciato Elisa Sordello (Sci Club Entracque Alpi Marittime).

Archiviata la due giorni in Liguria, la Coppa Italia NextPro 2023 di skiroll si sposta in Lombardia: sabato 1° luglio a Lissone (Monza e Brianza) si terrà la prova sprint in tecnica libera, mentre domenica 2 luglio sarà la volta della mass start in tecnica libera a Lazzate (Monza e Brianza), valida anche per i campionati italiani in piano.