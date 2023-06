Duemila ciclisti provenienti da 24 paesi si sono sfidati sui due percorsi da 177 e 111 chilometri.

Vittoria del ligure Luca Raggio nel lungo mentre per le donne Samantha Arnaudo bissa il successo del 2021 e si piazza 11^ assoluta. Nel medio, arrivo in volata per Andrea Cismondi (Cicli Pepino) e in campo femminile, vittoria della francese Tyffen Saure (OM.CC).

Cuneo, 25 giugno 2023 - La trentaquattresima Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio è scattata alle 7 dal “cuore” di Cuneo, quella piazza Galimberti che sin dalla prima edizione del 1987 ha sempre accolto partenza e arrivo della corsa.

Con 2200 iscritti e 2000 partenti effettivi (di cui 145 donne), l'evento ciclistico cuneese ha confermato il suo status di punto di riferimento del movimento granfondistico internazionale.

Luca Raggio (Team Piùsport Levante) e Samantha Arnaudo (OM.CC), entrambi con un passato nel professionismo alle spalle, si sono imposti per distacco sul percorso lungo, mentre Andrea Cismondi (Cicli Pepino) e Tyffen Saure (OM.CC) si sono aggiudicati la prova di mediofondo.

Come ogni anno non sono mancati i partecipanti che hanno scelto di essere al via di Cuneo dopo un viaggio intercontinentale: statunitensi, brasiliani, sudafricani, uruguagi, marocchini e keniani. Fra i 24 Paesi al via, le due nazioni con più partecipanti oltre all’Italia sono state Francia e Paesi Bassi. Da segnalare la significativa presenza di atleti tedeschi, con circa 40 iscritti.

Prima della partenza la sindaca Patrizia Manassero ha letto un messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire agli organizzatori con un buon auspicio per tutti i partecipanti alla manifestazione.

Molti gli sportivi e le personalità presenti alla Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio, su tutti il campione olimpico e due volte iridato Paolo Bettini e la campionessa iridata di sci alpino Marta Bassino.

LA CRONACA DELLA GARA

Alle 7 Paolo Bettini ha sventolato la bandiera a scacchi dando il via alla competizione.

Il gruppo ha affrontato la prima ora di corsa della granfondo a un’andatura davvero sostenuta: il plotone è arrivato ai piedi della salita di Valmala con una media parziale di 43 km/h, poi gli scalatori hanno giocato a carte scoperte. La prima ascesa di giornata ha selezionato un drappello di dieci attaccanti: Arne Saey, Paolo Castelnovo, Harold Evans, Alexander Worsdale, Mattia Stoppa, Andrea Gallo, Stephane Cognet, Matteo Calcagno, Luca Raggio e Sabato Maria Venutolo.

I battistrada sono entrati a Dronero con un bottino di 2’00” sul gruppo inseguitore comprensivo di Samantha Arnaudo. Sulle rampe che hanno portato alla Piatta Soprana prima Stoppa e poi Saey hanno mollato la presa, mentre nella successiva discesa è stato Venutolo a perdere le ruote dei battistrada a causa di una foratura. I restanti sono saliti collaborando in armonia fino a Campomolino, poi c’è stata l’accelerazione di Castelnovo e Cognet che ha fatto staccare Raggio. E' stato in questo momento che il corridore del Team Piùsport Levante ha scelto di procedere con il proprio ritmo e far valere le sue doti di passista scalatore.

Castelnovo ha scollinato il Colle Fauniera in vantaggio su Cognet e Raggio, ma nella successiva discesa e sulle rampe della Madonna del Colletto Luca Raggio ha ribaltato la situazione riprendendo Castelnovo, staccandolo e transitando dall’ultima cima della giornata con un vantaggio di 1’50” sull’avversario.

La veloce discesa verso Cuneo ha consentito a Luca Raggio (Team Piùsport Levante) di chiudere in 5h42’40” alla media di 30,99 km/h e di imporsi con un vantaggio di 4’01” su Paolo Castelnovo (Asd Team MP Filtri) e di 8’41” su Evans.

Samantha Arnaudo (OM.CC) ha bissato il successo del 2021 con una lunga cavalcata solitaria che l’ha vista concludere all’undicesimo posto della classifica generale. La scalatrice della OM.CC ha chiuso in 6h17’48” alla media di 28,11 km/h precedendo Maria Elena Palmisano (Asd Garda Scott Matergia) di 24’36” e Asia Balocco (GS Passatore) di 1h25’07”.

La prova maschile di mediofondo si è risolta con una volata a tre sul traguardo di piazza Galimberti: Andrea Cismondi (Cicli Pepino) ha fermato i cronometri sul tempo di 3h40’55” alla media di 30,15 km/h, con Gabriele Novaira (Team Poirinese) 2° a 1” e Davide Lombardi (Vitamin.In CMF Asd) 3° a 2”.

Nella prova femminile di mediofondo successo di Tyffen Saure (OM.CC) con il tempo di 4h12’49” alla media di 26,34 km/h, un tempo di 27’40” inferiore a quello della seconda classificata Enrica Garello (Vigor Redmount-Freedom to Ride) e di 30’23” più basso rispetto a quello di Beatrice Blanc (GS Passatore).

