Overall Tre Colli: Luca Cavallo ad un passo dalla vittoria nella Pessano-Roncola

Sara' malocchio? Sara' malasuerte? Saranno i gufi? Sara' perchè c'e' sempre uno in piu' ...ma anche oggi un grande Luca Cavallo ha dovuto fare i conti con il secondo posto. E' successo nella gara Nazionale Pessano-Roncola con arrivo in quota e lo scenario e' stato il medesimo del 2022: forcing sulla salita finale, c'e' grande selezione anche grazie all'apporto dei compagni Luca Belloni e Matteo Sasso, restano in pochi, restano solo in due, la maglia giallo nera di Overall Tre Colli e la maglia (la medesima dello scorso anno) della piu' blasonata compagine Continental italiana e finisce come l'anno scorso. Luca Cavallo inanella cosi' il quarto secondo posto della stagione in corso. Per tutta la gara il corridore di Dronero e' stato sostenuto da una bella squadra e dalla fiducia di tutto il Team che adesso si appresta, da martedi, ad affrontare il Giro del Veneto in cinque Tappe con senza nascoste ambizioni.