Gran Fondo Sestriere, una giornata perfetta!

La partenza è stata data alle ore 8 da Sestriere Borgata con il gruppone guidato dagli ospiti d’eccezione Fabio Aru e Chiara Ciuffini, Ambassador Specialized.

«Conosco molto bene il Sestriere – ha dichiarato Fabio Aru - sono molto affezionato a queste montagne. Qui mi sono allenato per diversi anni e conservo bei ricordi come la vittoria di tappa nel Giro d’Italia dopo l’ascesa del Colle delle Finestre. È stata l’occasione per fare un bel giro alla vigilia della corsa assieme a Chiara Ciuffini ed Ermanno Leonardi. Ci siamo divertiti molto sul Colle della Scala, del Monginevro e del Sestriere. Oggi scalare il Colle delle Finestre è stata come semp re una bella emozione condivisa con tantissimi appassionati».