Judo: Akiyama Settimo Campione d’Italia a Squadre Femminile

Le allieve di Pierangelo Toniolo, gia' tecnico del Campione Olimpico Fabio Basile e del due volte iridato Manuel Lombardo, hanno sbaragliato il campo superando nell' ordine il Cus Perugia per 3-0, la Fitness Nuova Florida di Roma sempre per 3-0 e nella finalissima Team Iacovazzi di Bari superato per 4-1.

Grande prestazione per le ragazze subalpine che hanno trovato i punti di forza sull' azzurra Erika Simonetti, prossima alla partecipazione alle Universiadi 2023, su Ludovica Franzosi, gia' Campionessa Junores, e sulle non meno brave Alessia Tedeschi e Michela Fiorini (52, kg) Sjria Zago (57kg) e Anna Righetti (63 kg) e Irene Caleo.

Bravi anche i colleghi maschi ma un gradino sotto le colleghe in rosa, che hanno dovuto accontentarsi dell' argento nella gara a loro riservata dopo le vittorie sul Judo Preneste per 3-2, sull' Isao Okano di Cinisello Balsamo per 3-0, sul Banzai Cortina di Roma 3-0 per poi cedere solo di un punto nella finalissima con la Nippon Napoli.

Da sottolineare la grande tradizione del Judo Torinese che da quasi 20 anni è leader nel panorama nazionale tanto che, malgrado il passare degli anni, continua in un successo incontrastato.