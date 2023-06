Skatch Boves: Matteo Ariaudo convocato nella selezione Italiana della Valle d’Aosta di Baseball Five

Ottima notizia in casa bianco rossa: Ariaudo Matteo è stato convocato nella selezione Italiana della Valle d’Aosta di Baseball Five , che parteciperà ad un torneo che si svolgerà il 1° e 2 luglio 2023 al CREPS di Tolosa .

La competizione riunisce le selezioni nazionali di Belgio, Francia, Francia 18U, Lituania, una selezione All-Star spagnola della Catalogna e la selezione italiana della Valle d'Aosta L'evento è omologato dalla WBSC Europe e gli incontri tra selezioni nazionali conteranno per il World Ranking della WBSC di cui la Francia occupa il 3° posto.

Il Presidente Ilario Zuin, lo staff e la dirigenza si congratulano con Ariaudo Matteo per i risultati ottenuti in quest’annata e per i traguardi raggiunti, fiduciosi che ne arriveranno ancora altri.