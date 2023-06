Prima gara stagionale di GT30: il Rainbow Team centra subito il trionfo

Il Rainbow Team conferma la sua forza in categoria nella prima gara stagionale nel Campionato Italiano di GT30 centrando subito il trionfo. La celebre scuderia di Casale Monferrato, campione in carica da due stagioni, non si è mai nascosta e lo scorso weekend a Chignolo Po (PV) si è presentata con tre piloti ai nastri di partenza con l’obiettivo di riconquistare il titolo: il già campione nel 2021 Oleg Bocca, Ettore Bo e Giulio Rimondotto.

È stato proprio il primo, astro nascente della motonautica nazionale, a dominare gara 1 e a regalare alla scuderia arcobaleno il successo al primo colpo. Gara 2 è stato invece il palcoscenico ideale per gli esordienti Bo e Rimondotto che hanno conquistato il secondo gradino del podio e la quarta posizione. Va sottolineata, oltretutto, la grande perseveranza di quest’ultimo che dopo un piccolo incidente nelle prove libere si è prontamente rifatto durante la gara senza mai risparmiarsi.

«Vedere tutti e tre i nostri piloti in classifica è sicuramente motivo di grande soddisfazione - commentano il team principal Fabrizio Bocca, pilota - icona della motonautica e campione del mondo di F1H2O nel 1992, e la team manager Elisa Bocca - Con la sua nuova imbarcazione Oleg ha stravinto la prima gara ma c’è da tenere conto che per Ettore e Giulio era l’esordio assoluto, eppure hanno corso senza risparmiarsi, come dimostrano poi gli ottimi risultati conquistati».

L’unico rimpianto è per la sfortunata gara 2, che ha visto alla partenza solo due imbarcazioni del Rainbow Team a causa della squalifica del giovane Bocca per un testacoda: un intoppo che certamente non frenerà la cavalcata dei giovani piloti piemontesi che, con una classifica generale comunque buona, faranno di tutto per portare il tricolore a Casale per la terza volta consecutiva.