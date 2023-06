Monferrato Basket: Fabio Di Bella è il nuovo coach

Novipiú Monferrato Basket comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a coach Fabio Di Bella, che ha sottoscritto nella giornata odierna un accordo biennale con il Club monferrino.

«Ringrazio la Società Novipiù Monferrato Basket e il dottor Repetto per aver visto in me la persona giusta da mettere alla guida della prima squadra nella stagione 2023-24. – ha commentato il tecnico – Porto con me molto entusiasmo e determinazione, sapendo bene che la sfida che tutti quanti noi (io in primis) dovremo essere in grado di affrontare in questo campionato sarà il saper trasmettere da subito lo spirito giusto. Torno con gioia ed emozione a Casale in un’altra veste, sapendo di ritrovare tante persone che ho avuto il piacere di conoscere da giocatore. Non vedo l’ora di poter iniziare!».

Fabio Di Bella nasce a Pavia il 13 dicembre 1978 dove muove i primi passi nel mondo della pallacanestro. Da giocatore debutta con la canotta del Siziano in Serie D, portando la squadra nell’arco di due anni in Serie C1. Passa poi al Pavia in Serie B dove vincendo i playoff approda in Legadue, preludio di una brillante carriera da playmaker che lo porterà a giocare nella massima serie nazionale con Biella, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Caserta e Montegranaro.

Fa il suo esordio con la maglia della Nazionale Italiana nel 2006 e partecipa ai Campionati Mondiali in Giappone e agli Europei in Spagna l’anno successivo. In totale mette a segno 48 presenze con la canotta azzurra e la candidatura al “Player of the year 2006” di FIBA Europe. Continua con i colori di Brescia, Legnano, Mantova e Casale Monferrato nella stagione 2016-2017 prima di tornare alla Omnia Pavia dove chiude la carriera nel 2019.

Dal 2011 Fabio Di Bella si occupa anche di basket giovanile con la sua Here You Can, la scuola di basket ideata e gestita dalla famiglia Di Bella per creare e diffondere la passione per la pallacanestro nei giovani. A dicembre 2020 il primo incarico da capo allenatore nella Riso Scotti Pavia in serie B: prende i pavesi al penultimo posto in classifica e li porta ai playoff. Il nuovo allenatore sarà presentato alla Città nel corso di una conferenza stampa: la data verrà comunicata nei prossimi giorni.