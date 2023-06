Skatch Boves - U18: concluso il campionato con una vittoria

Nello stadio di Via Passo Buole a Torino i ragazzi dello Skatch Boves sabato 24 giugno, hanno sfidato i Grizzlies, portandosi a casa la vittoria per 5-4 nell’ultima partita del campionato.

Sul monte di lancio Cavallo Tommaso e Boarino Giacomo non smettono di stupire, concedendo una sola valida agli avversari in 7 inning; a onor del vero i Grizzlies in fase di attacco si sono dimostrati superiori, ma la difesa bovesana quasi perfetta non si è lasciata spaventare, giocando ogni singola palla.

Nonostante qualche defezione nel roster, gli atleti del 2008 (che quest’anno hanno disputato il doppio campionato Under 15 e Under 18), si sono fatti trovare pronti a sostituire in ruoli decisivi i propri compagni, dimostrando di essere pronti al salto per la stagione 2024.

«Questa vittoria - dichiara lo staff tecnico - è la consapevolezza della nostra forza e della crescita costante che i ragazzi hanno avuto in questa prima stagione in Under 18; giocare a viso aperto, punto su punto, contro una squadra forte e strutturata come i Grizzlies, è il risultato del livello raggiunto, dimostrato anche dall’ottimo piazzamento in classifica generale».

Pellegrino, Pena e Del Marco insieme ai dirigenti Ferri e Boarino si congratulano con i ragazzi per l’impegno e i risultati raggiunti e non vedono l’ora di rivederli in campo. Dopo una breve pausa estiva a settembre inizierà la Coppa Piemonte per il finale della stagione 2023.

ROSTER

Boarino Giacomo (interbase/lanciatore)

Giordanengo Francesco (ricevitore/esterno)

Cavallera Davide (seconda base/terza/interbase)

Cavallo Tommaso (lanciatore/interbase/ricevitore)

Ferri Luca (esterno/seconda base)

Malgioglio Enrico (esterno)

Cappellero Giacomo (terza base/ricevitore)

Meinero Filippo (prima base)

Demartin Gregorio (esterno)

Bertaina Edoardo (esterno)

Pellegrino Luigi (manager)

Pena Pedro Manuel (pitching coach)

Del Marco Veruscka (coach)

Ferri Giorgio (dirigente accompagnatore)

Boarino Alessandro (classificatore)