Avigliana Basket e U.S. Condove presentano Masterclass IBA con Teoman Alibegovic

Altro importante appuntamento con la pallacanestro in Val di Susa: Avigliana Basket e U.S. Condove hanno il piacere di presentare la masterclass della IBA di Teoman Alibegovic. Il weekend di allenamenti si terrà dall'8 al 9 Luglio presso la bellissima località di Condove, in Val di Susa, in un suggestivo panorama immerso tra le Alpi.

Il Camp prevede un lavoro sulle skills individuali ed è suddiviso in tre gruppi:

Esordienti/Under 14

Under 15/Under 17

Under 19/Under 20

Si terrà un allenamento al giorno e il costo totale è di soli € 50,00 per l'intero weekend.

Questi gli orari di entrambe le giornate che si svolgeranno presso il PalaLeccese di Condove (TO):

9:30-11:00 Esordienti-U13-U14

11:30-13:00 U15-U17

16:00-17:30 U19-U20

Il camp è aperto sia alla ragazze che ai ragazzi. Per iscriversi è sufficiente seguire le istruzioni riportate a questo link.