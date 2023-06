Pallapugno: il punto sui campionati

SERIE A BANCA D'ALBA

Dopo la settima giornata di ritorno della stagione regolare della Serie A Banca d'Alba, anche la Bormidese festeggia l'accesso ai playoff, dove raggiunge le già qualificate Pallapugno Albeisa, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Marchisio Nocciole Cortemilia. La quadretta di Davide Dutto, grazie alla vittoria per 9-5 con la Virtus Langhe di Davide Barroero, non potrà più essere raggiunta dall'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Gilberto Torino, rimasta a sei punti dopo la sconfitta casalinga per 2-9 con i liguri di Federico Raviola.

Nei tre match del turno infrasettimanale, successo della Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto, che batte 9-2 il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Mattero Levratto, mentre la capolista Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto supera 3-9 in trasferta l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino. Infine, la Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto espugna il Remo Gianuzzi, battendo 2-9 l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa.

Classifica: Pallapugno Albeisa 14; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Marchisio Nocciole Cortemilia 13; Bormidese 9; Araldica Castagnole Lanze 8; Acqua San Bernardo Subalcuneo 6; Bfm Macchine Agricole Canalese, Virtus Langhe e Acqua San Bernardo San Biagio 5; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.

Settima di ritorno

Acqua San Bernardo San Biagio-Pallapugno Albeisa 3-9

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 2-9

Bormidese-Virtus Langhe 9-5

Bfm Macchine Agricole Canalese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 9-2

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Cortemilia 2-9

SERIE B

Posticipi dell'undicesima giornata di andata

Speb-Castiati Neivese 4-9

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-3

Coppa Italia - Semifinali (gara unica e in data da definire)

Tealdo Scotta Alta Langa-Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Castiati Neivese-Abrigo Banca d'Alba Ricca

SERIE C1



Posticipi della prima di ritorno

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Castiati Castagnole Lanze 7-9

Bormidese-Don Dagnino 9-5

Officine Pesce Bubbio-Pieve di Teco 9-0 forfait medico

Coppa Italia - Semifinali (gara unica)

Lunedì 3 luglio ore 20.30

a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Pieve di Teco

Martedì 4 luglio ore 20.30

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Castiati Castagnole Lanze

SERIE C2

Girone A - Posticipo sesta di ritorno

Monastero Dronero-Subalcuneo 4-9

FEMMINILE

Terza e ultima giornata di andata

Amici del Castello-San Leonardo 9-5

Canalese-Gymnasium Albese 9-2

UNDER 21

Seconda di ritorno

Bormidese-Araldica Castagnole Lanze 9-7

Benese-Gottasecca 9-6

Virtus Langhe-Peveragno 9-1

Centro Incontri-Imperiese 9-3

Riposa: Pro Paschese

ESORDIENTI

Girone rosso - Terza giornata di andata

Amici del Castello-Taggese 1-7

Subalcuneo A-Augusto Manzo B 7-0

Virtus Langhe-Subalcuneo B 7-2

Girone verde - Terza giornata di andata

Albese-Pro Paschese 7-5

Valle Bormida-Araldica Castagnole Lanze 0-7

Monastero Dronero-San Leonardo 7-0

Anticipo quarta giornata di andata

Araldica Castagnole Lanze-Monastero Dronero 7-0

Girone bianco - Terza giornata di andata

Merlese-Augusto Manzo A 7-0

Bubbio-Murialdo 7-5

Riposa: San Biagio

PULCINI

Girone A - Posticipo della prima di ritorno

Merlese B-Ricca 0-7

PROMOZIONALI

Girone B - Seconda giornata ad Andora

Don Dagnino-Prodeo 5-4

San Leonardo-Don Dagnino 5-2

Prodeo-San Leonardo 0-5

Girone C - Seconda giornata a Madonna del Pasco

San Biagio-Pro Paschese 0-5

San Biagio-Canalese 2-5

Pro Paschese-Canalese 5-0

Girone D - Seconda giornata a San Rocco di Bernezzo

Monastero Dronero-Centro Incontri 5-0

Monastero Dronero-Speb 5-0

Speb-Centro Incontri 5-4