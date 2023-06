Bertram Derthona: Vanni Talpo al raduno della Nazionale Under 16

Si avvicina il via del raduno della Nazionale Under 16 in preparazione agli Europei di categoria in programma a Skopje (Macedonia) dal 5 al 13 agosto

29 . 06 . 2023 20:01 1 min

La Nazionale guidata da Giuseppe Mangone, del cui staff – in qualità di assistente allenatore – fa parte anche Vanni Talpo, assistant coach della prima squadra della Bertram Derthona, si preparerà all’evento con il raduno di Bassano del Grappa. Dal 5 al 24 luglio gli Azzurrini, oltre agli allenamenti, giocheranno due amichevoli contro la Germania (il 14 e il 15 luglio) e il Torneo Internazionale contro Polonia, Slovenia e Finlandia (dal 21 al 23 luglio). La fine del raduno sarà lunedì 24 luglio. Il Club fa l’in bocca al lupo a Vanni Talpo per questo importante appuntamento con Italbasket. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi