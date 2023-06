Castelnuovo Scrivia: Francesco Gioia è il nuovo preparatore atletico

Il processo di formazione del Bcc 2023-2024 procede spedito e si compone di un ulteriore tassello con l’arrivo, in qualità di preparatore fisico, di Francesco Gioia che prende il posto di Alessandro Scarfò cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso ed i migliori auguri per il suo futuro, lavorativo e non.

Proveniente dall’atletica leggera, suo primo amore, Francesco può vantare una grande esperienza in materia visti i precedenti trascorsi a Vigevano (B maschile) e Casale Monferrato, dove per oltre un decennio ha lavorato, tra A1 e A2, con coach di comprovata eccellenza tra cui l’attuale allenatore della Bertram, Marco Ramondino.