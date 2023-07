Gators: convocazioni in Nazionale e classifica settori giovanili maschili

CONVOCAZIONI IN NAZIONALE Il lavoro paga, sempre: con questo spirito accogliamo la notizia che Eleonora Casasole, Edoardo Di Meo e Antonio Barra sono stati convocati in Nazionale Italiana nelle rispettive formazioni femminili e maschili di Under 15: un grande successo, frutto del lavoro svolto in questa annata con i propri coach, che ha permesso loro di ricevere la chiamata della Nazionale in vista del Torneo dell’Amicizia in programma a Heraklon, sull’isola di Creta.

Eleonora è stata selezionata e prenderà parte al raduno in programma a Novarello il 12 luglio: qui si giocherà la possibilità di prendere parte alla spedizione greca, per rientrare tra le 12 convocate. Di Meo e Barra, invece, al momento rientrano tra le riserve a casa.

Una convocazione, quella ricevuta dai tre atleti, che rende orgogliosa la società e che spinge a proseguire il lavoro di formazione con i ragazzi e le ragazze del settore giovanile che ogni anno cresce sempre di più. RANKING SETTORI GIOVANILI MASCHILI 2022-2023 Grande riconoscimento per i Gators, che si classificano al 4° posto del ranking dei settori giovanili maschili della stagione 2022/2023: la classifica, stilata dal blog “Che Basket!” che segue tutto il movimento cestistico piemontese, prende in esame tutte le formazioni della nostra regione premiando il lavoro svolto sulla crescita del movimento e del nostro sport tra i più piccoli. La nostra società si è classificata ai piedi del podio, dietro solo a College Basketball Borgomanero, Collegno Basket e Don Bosco Crocetta Torino: un grande risultato, considerata l’ampio bacino e il gran numero di squadre prese in considerazione per stilare la classifica, che premia il lavoro svolto anche in questa annata sotto la guida dei nostri istruttori e coach che compongono uno staff qualificato e specializzato nella formazione dei ragazzi del settore giovanile.

Un successo frutto anche del contributo fondamentale del grande lavoro svolto con il progetto GGS, assieme alle società Granda College Cuneo e Pallacanestro Saluzzo, che grazie ai tanti successi ottenuti in questa stagione ha sicuramente contribuito ad innalzare il punteggio finale. Infatti, per questa stagione, in tutte le partite, la formazione GGS è stata iscritta come B.C. Gators.

