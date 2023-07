Nasce l’associazione sportiva “Twin Towns Asd”

Nasce l’Associazione “Twin Towns Asd”, progetto cestistico femminile rivolto al territorio di Langhe e Roero con l’obiettivo di accogliere e fare crescere le atlete del settore giovanile. I fondatori della nuova società presentano il futuro delle Twin:

Siamo Isa, Alberto ed Enrico,

genitori di ragazze appassionate di pallacanestro e fondatori dell’associazione Twin Towns Asd. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti il progetto cestistico femminile sul territorio di Langhe e Roero, facendo crescere le atlete in età di settore giovanile. Vogliamo sviluppare un vero e proprio organismo che perseguirà il suo scopo educativo coinvolgendo le ragazze, lo staff tecnico-dirigenziale, le famiglie e tutti i sostenitori.

È emozionante pensare a quanta strada sia stata fatta da quando, appena qualche anno fa, c’erano poche, pochissime, bambine in palestra e non c’era per loro un futuro con la palla a spicchi dopo il minibasket. Tutto è cambiato quando dal 2019-20 Olimpo Basket Alba e Basket Team 71 Abet Bra hanno sostenuto il sogno di alcuni genitori, il nostro sogno, con una collaborazione che ha permesso di schierare squadre femminili. Le presenze sono cresciute sempre di più e nel 2022-23 sono scese in campo ben tre squadre: l’Under 13, l’Under 15 e la Serie C. Da oggi proseguiamo il nostro cammino come entità indipendente, aperta alla collaborazione con tutte le realtà cestistiche territoriali.

Ad accompagnarci sarà ancora il logo col cigno, che negli ultimi anni ha rappresentato il movimento femminile, da oggi è l’immagine della nuova associazione. Vogliamo portare avanti questa bellissima realtà per dare l’opportunità alle ragazze di divertirsi, imparare e crescere in un ambiente stimolante, sano e genuino.

Forza Twin Towns, ci vediamo in palestra per l’inizio della nuova stagione!

Isabella Fissore, Alberto Bogliatto, Enrico Rivetto