Oleggio Basketball: coach Gandini è biancorosso!

Una nuova guida che rappresenta al meglio il progetto con i giovani al centro. L’Oleggio Magic Basket dà con grande entusiasmo il benvenuto a Paolo Gandini, il nuovo capo allenatore della prima squadra in serie B Interregionale.

Di Arcore, nato a Cernusco il 9 dicembre 1977, il nuovo allenatore ha praticamente trascorso più di metà della sua vita con la palla a spicchi in mano: giocatore fino alla serie B e allenatore da oltre 20 anni. I due aspetti della pallacanestro li ha coltivati insieme: la prima tessera da allenatore è arrivata infatti quando il neo coach Squalo aveva appena 18 anni e da lì è stato un percorso in continua crescita (conciliando anche il basket giocato fin quando possibile). Da tempo inoltre Gandini è impegnato all’interno della Federazione Italiana Pallacanestro come responsabile territoriale di Monza-Brianza e con il ruolo di formatore ai corsi allenatore. Un profilo cui la società biancorossa ha fatto la corte fin da subito: il progetto “Magic Shark” aveva bisogno di un allenatore così.

Lo scorso anno vice allenatore a Desio (accanto a un nome più che famigliare come quello di Edoardo Gallazzi, ex Squalo e capitano) e nel settore giovanile, il coach negli ultimi anni è stato sempre in serie B da assistente, passando da Lecco (anche come capo allenatore nell’arco della stagione 2018/2019), da Bernareggio, ancora Desio e all’Assigeco Piacenza, solo per citare alcune piazze, nelle quali ha svolto tanta attività giovanile quasi sempre di eccellenza.

Le parole del neo coach biancorosso: «Sono molto contento, era un po’ che desideravo tornare ad allenare in prima persona a livello senior e mi fa molto piacere poterlo fare in una realtà come Oleggio dal passato recente importante e con un progetto che ha una determinata identità. Un’occasione da cogliere, – dice Gandini – che stagione mi aspetto? Una di quelle in cui si cercherà di lavorare tanto, l’idea di provare a diventare una realtà che si contraddistingua nel lavoro coi giovani richiede impegno. I risultati? Saranno conseguenza del lavoro svolto in palestra; non abbiamo grosse pressioni, ma l’obiettivo sarà fare il meglio ogni volta».

Daniele Biganzoli: «Siamo molto contenti di essere arrivati a Paolo, che è un allenatore che ha sempre lavorato con i giovani e con settori giovanili molto importanti. Un profilo che per noi era necessario trovare per sviluppare al meglio il nostro progetto rivolto proprio ai giovani e alla possibilità di offrire loro un futuro sul miglior palcoscenico possibile. Stiamo infatti lavorando a una squadra che sposi al meglio questa filosofia, con alcuni senior sicuramente, che sia in generale giovane e pronta a lavorare. Diamo il benvenuto a Paolo e siamo desiderosi di vedere presto tutti all’opera».