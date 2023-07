S.G. Concordia: Campionato Nazionale Silver a Rimini

Quindici medaglie, 24 Finali disputate, sono il bottino che la S.G. Concordia porta a casa dopo i dieci giorni del Campionato Nazionale Silver che si è svolto nei padiglioni della Fiera di Rimini, all’interno della manifestazione di “Ginnastica in Festa”, la grande kermesse sportiva che si è conclusa domenica, e che ha portato in pedana migliaia di ginnaste da tutta Italia, di ogni età e categoria.

È questo uno degli eventi più attesi dell’anno agonistico, dove il settore Silver presenta un ventaglio di Livelli di gara, con richieste di difficoltà tecniche crescenti, che vanno dal più semplice, il Livello A (LA), fino al Livello Eccellenza (LE), passando attraverso l’LB, l’LC e l’LD, offrendo alle ginnaste la possibilità di gareggiare in competizioni adeguate alle loro capacità ed alla loro preparazione.

Tutte le ginnaste affrontano una gara di Qualificazione, con due o tre attrezzi, a seconda del Livello. Le prime 10 classificate in ogni attrezzo possono accedere alle Finali di Specialità Individuali. Nelle gare di Squadra sono invece le prime 20 classificate ad ottenere il pass per la Finale. L’accesso alle Finali è quindi regolato da una selezione molto severa, considerato che in alcune categorie sono centinaia le atlete che partecipano alle Qualificazioni. Come negli anni scorsi, sulle pedane riminesi era presente una folta rappresentanza della chivassese S.G. Concordia, dalle più giovani alle più esperte.

Ad iniziare sono state proprio le ginnaste più esperte, nei Livelli LE e LD. Nella prima giornata di gara, nelle Senior1 LE la plurititolata Adele Cammilli ha conquistato l'Argento All Around ed il pass per tutte le finali di specialità, dove è salita sul 1° gradino del podio al cerchio, con il titolo di Campionessa Italiana, ed ha conquistato l’argento al nastro e il 4° posto alle clavette. Finale anche per l’altra Senior LE, Cecilia Bocco, 12^ assoluta 5^ alla palla.

Anche le Junior e le Allieve hanno brillato nelle gare LE, in cui hanno esordito proprio quest’anno, passando a Livelli sempre più impegnativi e tecnicamente complessi: Daria Molinari è 1^ al cerchio nelle Junior1, Zoe Nicolini è 2^ al nastro e 3^ al corpo libero nelle A4, la giovanissima Aurora Bisoffi è 4^ al cerchio nelle A3.

Sabato 24 è scesa in pedana la squadra con Bocco-De Marco-Molinari, che ha gareggiato nella Serie D Open Le, piazzandosi al 7° posto nella Finale.

Lunedì 26 sono arrivati altri titoli Nazionali: Lidia Amicone, nell’LD A2, è Vice-campionessa Italiana All Around, Campionessa Nazionale alla Fune e 4^ al Cerchio. Sofia Oliviero ha gareggiato nelle LD A3. Sabrina De Marco, LD Junior3, è Campionessa Nazionale alla palla e 16^ All Around su 117 concorrenti. Angelica Tramontana, LC Junior 2, è 15^ su 181 ginnaste nell'All Around e 9^ nella Finale alla palla.

Martedì 27 il Campionato continua con il Livello LC, come sempre super affollato, con una partecipazione altissima e posizioni giocate sul filo dei centesimi, Mila Giordano, nelle A3, è 5^ nella Finale alle clavette ed è 13^ alla fune, a solo 0,10 dalla Finale.

Marta Tarasco e Ginevra Giordana scendono in pedana fra le A4 con ben 185 ginnaste in gara: Ginevra conquista la Finale al Cerchio, terminando all'11° posto, mentre Marta è 13^ al cerchio, rimanendo per un soffio fuori dalla Finale.

Tocca quindi al Livello LB, dove Beatrice Zanella è Vice-campionessa Italiana nella categoria LB A4 ed entra in entrambe le Finali di Specialità, piazzandosi al 6^ posto alla fune e 9° al cerchio. Valentina Araujo è Vice-campionessa LB2 J3 e nelle Finali di Specialità è Bronzo alla palla e 4^ al nastro. Elena Romano è 5^ LB2 A3, 6^nella Finale al nastro ed 11^ alla palla.

Sabato 1 luglio, penultimo giorno di questi Nazionali Silver, sono tante le Concordine in pedana nelle Qualificazioni o nelle Finali. Tra loro c’è la più piccola ginnasta della rappresentativa chivassese, la giovanissima Vittoria Capra, che ha affrontato con grinta il suo primo Nazionale in una categoria particolarmente affollata, LA A1, con ben 153 ginnaste in pedana. Vittoria si è piazzata al 18° posto All Around e al 12° alla palla, con il 9° punteggio. La coppia Tarasco-Zanella, LB2 Allieve, conquista l'accesso alla Finale col 9° punteggio. Fra le più giovani, Elena Romano è 6^ nella Finale al Nastro LB2 A3, la coppia Bonora-Romano è 36^ su 63 concorrenti nell'insieme LA2 Allieve.

Negli Individuali LA1, Chiara Bonora si piazza al 41° posto alla palla su 123 A3, mentre Emma Mormando, nelle A4, è 30^ All Around su 100 e 31^ alla palla.

A chiudere in bellezza questa edizione dei Nazionali Silver ci pensa Greta Marotta, che nelle J2 LA2 è 5^ All Around e va in Finale con entrambi gli attrezzi, dove domenica mattina conquista il bronzo sia al cerchio che alle clavette, regalando ancora due podi alla Concordia.