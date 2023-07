FISI-AOC: Emanuele Becchis vince la Sprint ed Elisa Sordello si laurea campionessa italiana di Skiroll

COPPA ITALIA NEXTPRO: EMANUELE BECCHIS VINCE LA SPRINT DI LISSONE

La sprint da duecento metri ha aperto a Lissone la terza tappa della Coppa Italia NextPro. La competizione, organizzata dalla Polisportiva Team Brianza e lo Sci Club Lissone è iniziata con un minuto di silenzio per ricordare Alfio Di Gregorio, scomparso giovedì scorso e i cui funerali si sono svolti questa mattina a Cremeno.

A vincere le competizioni senior sono stati Emanuele Becchis (Entracque Alpi Marittime) ed Alba Mortagna (Valdobbiadene). Netto il successo del campione del mondo, che sta già preparando con cura il Mondiale che si svolgerà tra poco più di un mese nella vicina Lazzate. Becchis, autore del miglior tempo anche in qualificazione, ha avuto la meglio in finale su Michele Valerio (US Carisolo), autore di una bella prestazione ma che nulla ha potuto contro il bovesano. Al terzo posto ha chiuso invece l’ottimo Matthias Morandini (Olimpic Lama), classe 2003, capace di mettersi alle spalle Riccardo Munari (Valdobbiadene).

Quella di Alba Mortagna (Valdobbiadene) è una vittoria dal sapore speciale, in quanto la veneta è tornata dopo una lunga pausa dallo skiroll iniziata al termine della stagione 2019. La veneta ha conquistato il successo battendo in finale Sabrina Borettaz (Amis de Verrayes). Sul terzo gradino del podio Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), che si recherà poi al raduno della nazionale giovanile di sci di fondo, facendo lei parte del gruppo AIN. Al 5° posto la cuneese Elisa Sordello (Alpi Marittime).

ELISA SORDELLO SI LAUREA CAMPIONESSA ITALIANA A LISSONE

Elisa Sordello si è laureata campionessa italiana di skiroll in piano in occasione della mass start disputata a Lazzate (Monza e Brianza) domenica 2 luglio e valida per la sesta tappa di Coppa Italia NextPro 2023 e per il primo Trofeo Provincia di Milano.

La competizione, organizzata dalla Polisportiva Team Brianza e dallo Sci Club Lissone, realtà presiedute rispettivamente da Maurizio Mariani e Sergio Girardi, è stata inaugurata da alcuni apripista "speciali", ossia le vecchie glorie dello skiroll, schierate sulla linea di partenza per ricordare Alfio Di Gregorio, pioniere azzurro di questa disciplina venuto a mancare giovedì 29 giugno a 53 anni d'età.