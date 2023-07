Eurogymnica: a Rimini le EGirls vincono 12 Titoli Italiani, 7 argenti e 6 bronzi

Una grande manifestazione promozionale di ginnastica che dura 10 giorni, questo è Ginnastica in festa, confronto agonistico che ha visto scendere in pedana oltre 17000 ginnaste e ginnasti di tutte le discipline federali. Un record anche quest'anno, una crescita nelle partecipazioni che sembra non arrestarsi mai.

A Rimini, presso l'infinito quartiere fieristico, sono stati allestiti ben 25 campi gara, utilizzati per circa dodici ore al giorno e sui quali ben si sono mosse le ginnaste di Eurogymnica. L'edizione 2023 della Summer edition (esiste anche una versione invernale, la Winter edition naturalmente) ha fatto registrare un record anche in casa Eurogymnica, con i Titoli Italiani raddoppiati in un anno, da sei a dodici, e poi un'altra cascata di medaglie che ha collocato il club del presidente Nurchi tra i più vincenti.

Dopo aver dominato il campionato nazionale AICS conquistando anche il titolo italiano per Club, Eurogymnica ha presentato una squadra molto competitiva e ad andare a podio in Romagna non sono state solo le più esperte atlete del settore Silver ma anche le future stelline del vivaio, in procinto di fare il salto nel Gold.

Nei primi due giorni di gare Eurogymnica era subito andata a segno con Ginevra Gallizia, Arianna Cortese e Sofia Buso. Nella settimana successiva sono arrivati i due importantissimi titoli italiani All Around di Martina Risso tra le Senior 1 e Viola Titone tra le Senior 2. La Titone ha messo le mani anche sul titolo italiano al cerchio mentre la Risso ha vinto un secondo tricolore con il nastro e un bronzo alla palla.

Gli altri titoli italiani sono stati conquistati da Elena Viale alle clavette, Giulia Capriolo alla fune, oltre all'argento alle clavette, Sofia Taqani al nastro e argento al cerchio, Sofia Bisbano alle clavette e bronzo al nastro, Nicole Gazzi al cerchio.

Oltre a queste affermazioni assolute, il medagliere si è arricchito grazie al talento di Arianna Perlo argento al nastro e bronzo alla palla, Melania Criscione argento alla palla, Giulia De Salvia bronzo al nastro, Maria Giulia Ronco bronzo alle clavette, Greta Canino bronzo alla fune ed infine per la giovane squadra composta da Chiara Garzotto, Arianna Lazzara, Emma Lombardo e Nadia Tancau, bronzo Serie D LC Allieve.

Proprio su una delle 25 pedane a disposizione, ha fatto la sua apparizione per un'esibizione anche la capitana della squadra nazionale Junior, Virginia Cuttini, EGirl che venerdì sarà impegnata nel campionato del mondo Junior in Romania. Oltre alla Cuttini, la dirigenza e la tifoseria di Eurogymnica, che voleranno a Cluj Napoca, potranno ammirare Amalia Lica, una tra le favorite alla vittoria del campionato individuale e già componente della squadra di serie A1.