Moto club Alfieri: luglio inizia con la marcia giusta

Luglio lo hanno iniziato con la marcia giusta i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati, questo fine settimana, a Farini (Piacenza), in Emilia Romagna, in occasione di una nuova tappa dei Campionati italiani Under23/Senior di enduro.

Ancora sul podio Sabrina Lazzarino, che chiude terza nella categoria Femminile. Quarto Gabriele Doglio nella categoria Cadetti 125, seguito, all'ottavo posto, da Alessio Berger. Ottava posizione anche per Jacopo Rampoldi nella categoria Junior 250 2 tempi. 13esimo Christian Pietrangeli nella Junior 450, seguito da Giacomo Tambussi al 15esimo. Sesto posto per Alberto Caronni nella Senior 250 2 tempi, mentre nella Senior 300 Davide Gallo chiude settimo.

Importanti i piazzamenti di oggi per continuare la risalita nella classifica di Campionato o blindare certe posizioni. Gabriele Doglio è attualmente al quinto posto nella classifica parziale di Campionato (categoria Cadetti 125) con 45 punti, seguito dal compagno Alessio Berger, con 32 punti. Sabrina Lazzarino, invece, continua la difesa del suo terzo posto in classifica, con 58 punti. Avanti a lei, al momento, un primo posto parziale ex aequo che vale 74 punti, con Sara Traini (Motoclub Amsil Racing Beta 200 2T) e Aurora Pittaluga (Fuoringiro Savona/Team Dilig Beta 125 2T).