Europei Juniores: domani il debutto di Sara Curtis

Sarà un’Italia d’assalto, titola il sito ufficiale della Federnuoto alla vigilia degli Europei Juniores e di questa Italia d’assalto farà parte anche Sara Curtis.

La portacolori del Team Dimensione Nuoto, campionessa italiana assoluta in carica dei 50 stile libero, sarò al via dell’evento continentale che si svolgeranno da domani al 9 luglio allo “Sport Center 2 Maggio - Milan Gale Muskatirovic” di Belgrado e disputerà la sua prima gara in questa edizione della rassegna europea giovanile salendo sui blocchi con la staffetta 4x100 stile libero martedì 4 luglio.

In Serbia, vestirà i colori azzurri anche Thomas Maggiora, tecnico che allena quotidianamente la Curtis presso la piscina di Savigliano, che in questa occasione debutterà nello staff tecnico della Nazionale.

Sara è già salita sul podio degli Europei Juniores lo scorso anno, conquistando l’oro con la 4x100 sl e il bronzo con la 4x100 mista e nei 50 sl (25″39). Inoltre, ai Mondiali juniores di Lima della scorsa stagione, ha centrato l'argento nei 50 sl, con la 4x100 mista e con la 4x100 mista uomini/donne, oltre al bronzo nei 50 dorso. Agli Assoluti di Riccione, invece, nuotando 25”14, ha migliorato il record italiano cadette, inserendosi così al 6° posto della graduatoria italiana all-time.

Per quanto riguarda l’Italia, nell'edizione precedente ad Otopeni 2022, concluse al quinto posto nel medagliere (4 ori, 5 argenti e 5 bronzi), vinto dall'Ungheria (6-5-3), ma vincendo la classifica per nazioni con 780 punti, davanti a Gran Bretagna con 726 e Francia con 646. In quell'occasione la squadra azzurra si presentò al via con 37 atleti, cinque in meno rispetto a Belgrado 2023 dove con 42 risulta essere il team più numeroso (seguono Germania con 39 e Gran Bretagna con 34 iscritti).