Skatch Boves: gli U15 vincono contro Settimo

Domenica 2 luglio nello stadio “Valter Aluffi” di Settimo Torinese la categoria Under 15 dello Skatch Boves si aggiudica una bellissima vittoria per 8-4 nella gara di intergirone regionale contro il Settimo Torinese.

Questa vittoria porta l’autografo dei due lanciatori: Pessione Elias (partente) che chiude i suoi 4 inning con ben 10 Strike Out, che tradotto significa che tre inning sono stati chiusi da lui senza bisogno dell’intervento della difesa; stessa storia per il rilievo Giordanengo Francesco che in 3 inning porta a casa 6 Strike Out.

In difesa lo scorer della partita segna soltanto due errori, segnale della crescita e della qualità dei giochi che i ragazzi stanno portando in campo in questo finale di campionato.

In attacco, nonostante un inizio sottotono, si sono viste battute di qualità: Cavallera Davide (terzo in battuta) chiude la partita con una valida sull’esterno centro da una base e con un triplo al settimo inning da manuale, confermando ulteriormente le sue ottime qualità; ma anche Giordanengo Francesco, Giraudi Riccardo e Malgioglio Enrico portano a casa una valida ciascuno, effettuate nel momento giusto della gara, permettendo ai propri compagni di conquistare basi su basi.

Molta la soddisfazione del manager Melis Andrea e del coach Ferri Luca: «I lanciatori hanno fatto un lavoro straordinario, la difesa e l’attacco al momento giusto si sono fatti trovare pronti; l’intesa che c’è tra i giocatori è palpabile, i ragazzi stanno giocando un buon baseball, con impegno e serietà, ma soprattutto divertendosi. Ci aspettano ancora 4 partite piuttosto impegnative, ma con queste premesse siamo sicuri che finiremo il campionato con degli ottimi risultati».

Prossimo appuntamento mercoledì 5 luglio alle ore 17.30 sul diamante bovesano per la gara contro i Grizzlies.

ROSTER

Cappellero Giacomo (ricevitore-esterno)

Giordanengo Francesco (prima base-lanciatore)

Malgioglio Enrico (esterno)

Pessione Elias (lanciatore-terza base)

Cavallera Davide (terza base-interbase)

Giraudi Riccardo (esterno)

Meinero Francesco (seconda base)

Gill Harbaaj Sing (interbase-ricevitore)

Comba Leonardo (esterno-prima base)

Bertaina Edoardo (esterno)

Melis Andrea (manager)

Ferri Luca (Coach)

Ferri Giorgio (Dirigente Accompagnatore)