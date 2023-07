Oleggio Basketball: altro tassello importante nello staff, arriva coach Nalon

Decisamente importane e presto si comprenderà il perché. Continua la costruzione dello staff dell’Oleggio Magic Basket che verrà e la società dà un grande benvenuto a coach Riccardo Nalon, che sarà vice di coach Paolo Gandini in B interregionale e ricoprirà il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile. Un innesto, come si diceva, importante.

Riccardo, nato il 6 luglio 1993, è di Busto Arsizio, città dove da bambino ha intrapreso il percorso minibasket. Da giocatore nelle giovanili è stato anche a Legnano/Castellanza dove ha chiuso il percorso Under. Dopo un anno di stop per infortunio il neo Squalo si è accasato, sempre da giocatore, a Castano Primo in Prima divisione: proprio qui, un po’ per caso, un po’ per aiutare in società, ha iniziato ad allenare nel minibasket, nel 2014 la prima tessera nel mondo giovanile e da lì quella passione che non ha fatto altro che aumentare tanto da diventare poi una professione. Nalon è stato anche alla Pro Patria a Busto nel settore femminile per giovanili (con la U16 Elite ha raggiunto le finali nazionali) e prima squadra in C, senza mai mollare i suoi bambini del mini. Negli ultimi due anni ha “indossato” la maglia dei Mastini Turbigo e Castano dove ha allenato le fasce alte dei giovani e ha guidato da capo allenatore la serie D chiudendo al primo e al secondo posto e giocando sempre i playoff all’ultima sirena.

Le parole del neo Squalo: «Sono molto contento perché si tratta di una nuova esperienza in ambiente che mi ha accolto al meglio e che ho percepito subito come super. Da un punto di vista personale c’è fame di di imparare e crescere per diventare più bravo, pensando alla società c’è tanta voglia di provare a inserire mie idee per crescere insieme e fare qualcosa di bello».

Andrea Annese: «Ho voluto fortemente inserire Riccardo in questo progetto in quanto, seppure lavorassimo in società differenti, ho potuto vedere di persona in tutti questi anni la sua grande crescita tecnica, accompagnata dalla gran voglia e “fame” di provare a buttarsi nel mondo professionistico. In questi ultimi anni ho potuto apprezzare il modo in cui ha sempre messo in campo le sue squadre e nonostante spesso il roster a sua disposizione cambiasse, il gioco in campo è sempre stato piacevole ed efficace, con la capacità di adattare e modificare il gioco in funzione dei giocatori a sua disposizione e questo sia a livello giovanile che senior. Queste caratteristiche corrispondono al profilo che cercavamo qui a Oleggio e così la scelta di dargli sin da subito il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile e vista anche la sua grande preparazione quello da primo assistente in serie B».